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*Venom Inc.*



14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST

13 дек 2016 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

13 июн 2016 : 		 Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"

10 май 2016 : 		 Гитарист VENOM INC. показывает как играть "Black Metal”

15 окт 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

26 сен 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

27 апр 2015 : 		 VENOM INC. дебютировали на сцене

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|||| 14 авг 2017

Трейлер нового альбома VENOM INC.

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VENOM INC. опубликовали трейлер к новому альбому "Avé", выход которого состоялся 11.08.

VENOM INC.'s AvГ© Album Out Now; New Video Trailer Streaming








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