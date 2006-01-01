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*Xentrix*



15 авг 2017 : 		 XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом

16 июл 2017 : 		 XENTRIX сменили вокалиста

10 мар 2014 : 		 XENTRIX исполнили новую песню

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления XENTRIX

16 апр 2013 : 		 XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт

15 фев 2013 : 		 XENTRIX планируют сочинение нового материала

27 июн 2007 : 		 Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE

4 ноя 2006 : 		 XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре

3 сен 2006 : 		 XENTRIX вновь уходят в тень

13 фев 2006 : 		 Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта

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XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом

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XENTRIX дебютировали с новым вокалистом, Jay'ем Walsh'ом (BULL-RIFF STAMPEDE), на фестивале Bloodstock Open Air.

XENTRIX Plays First Show With New Frontman At BLOODSTOCK OPEN AIR (Video)








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