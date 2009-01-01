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SLASH назначен глобальным представителем Gibson Gibson Brands впервые в своей истории выбрали глобального представителя, которым стал гитарист GUNS N'ROSES SLASH, принимающий участие в разработке продукции сразу трёх линеек — Gibson Custom, Gibson и Epiphone.



«Мы рады сообщить, что SLASH стал нашим первым глобальным представителем, — говорит председатель и исполнительный директор Gibson Brands Henry Juszkiewicz. — SLASH воплощает креативность, страсть и передовой опыт, который крайне близок для Gibson, и мы очень гордимся дружбой и взаимным успехом, достигнутым за более чем тридцать лет сотрудничества. Мы также очень рады тем продуктам, которые появятся в ближайшее время — детали будут объявлены уже совсем скоро».



«Для меня честь стать глобальным представителем бренда. Я работал с Gibson с самого начала моей карьеры и играл на их гитарах даже до того, как стартовала моя профессиональная карьера. Я очень горжусь теми креативными отношениями, которые возникли за прошедшие годы», — сказал SLASH.









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