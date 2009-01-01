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*Slash*



16 авг 2017 : 		 SLASH назначен глобальным представителем Gibson

22 май 2017 : 		 SLASH и JACK BLACK исполняют GUNS N' ROSES

6 май 2017 : 		 MYLES KENNEDY не знает, когда SLASH приступит к записи

29 мар 2017 : 		 MYLES KENNEDY: «Разговоры о новом альбоме SLASH'a были»

3 фев 2017 : 		 MYLES KENNEDY открыт для новогосотрудничества со SLASH'ем

13 ноя 2016 : 		 MYLES KENNEDY готов вернутся к SLASH'y

3 ноя 2016 : 		 Жена SLASH'a разочарована его словами

3 ноя 2016 : 		 SLASH говорит, что они не были женаты с Perla'ой

25 авг 2016 : 		 SLASH снизил цену на дом

3 авг 2016 : 		 SLASH записал кавер-версию ELTON'a JOHN'a

1 май 2016 : 		 Басисту SLASH'а понравилось выступление GUNS N' ROSES

15 мар 2016 : 		 Басист SLASH'а о реюнионе GUNS N' ROSES

2 мар 2016 : 		 SLASH и VINNY APPICE исполняют DIO

6 фев 2016 : 		 Документальный фильм о SLASH выйдет в феврале

15 янв 2016 : 		 Басист SLASH рад за коллег

2 янв 2016 : 		 SLASH почтил память Лемми

23 ноя 2015 : 		 DODA присоединилась на сцене к SLASH

13 ноя 2015 : 		 SLASH о нынешнем положении дел в музыкальной индустрии

30 окт 2015 : 		 SLASH о пятерке лучших хорроров

21 окт 2015 : 		 SLASH сочинил 90% материала

17 сен 2015 : 		 SLASH и DUFF MCKAGAN выступили вместе

12 сен 2015 : 		 Брат SLASH'a сначала назвал AXL ROSE'a "жирной свиньёй", а затем извинился

17 июл 2015 : 		 SLASH о новом фильме

26 июн 2015 : 		 Доступны фигурки группы SLASH

24 июн 2015 : 		 SLASH приступит к записи весной

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLASH

19 июн 2015 : 		 Новый хоррор SLASH'a начнут снимать в январе

14 июн 2015 : 		 Видео полного выступления SLASH

12 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SLASH

10 июн 2015 : 		 SLASH продает особняк за 11 миллионов

7 июн 2015 : 		 Видео полного выступления SLASH

5 июн 2015 : 		 Трейлер нового DVD SLASH

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SLASH

1 июн 2015 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH

20 май 2015 : 		 SLASH рассказал, почему не исполняет ещё неизданные песни

15 май 2015 : 		 SLASH защищает слонов

29 апр 2015 : 		 SLASH — не любитель «гитарных задротов»

8 апр 2015 : 		 SLASH: «Сотрудничество с Майклом Джексоном не повлияло на наши отношения с Axl'ом»

31 мар 2015 : 		 Новый концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в июне

11 мар 2015 : 		 SLASH уже работает над новым материалом

17 фев 2015 : 		 SLASH закотировал BABYMETAL

16 фев 2015 : 		 Жена SLASH'a о разводе

7 фев 2015 : 		 SLASH выступил на ток-шоу "Conan"

4 фев 2015 : 		 SLASH планирует четыре новых фильма

2 фев 2015 : 		 SLASH планирует новый ужастик

29 янв 2015 : 		 SLASH получил награду на NAMM TEC

8 янв 2015 : 		 SLASH и жена не подписывали брачный договор

6 янв 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLASH

31 дек 2014 : 		 SLASH расстался с женой

5 дек 2014 : 		 SLASH будет удостоен награды на NAMM TEC

29 ноя 2014 : 		 SLASH: "Рок-н-роллу нужна встряска"

14 ноя 2014 : 		 Акустика от SLASH

12 ноя 2014 : 		 SLASH исполнил "Crazy Train" на MTV EMA

11 ноя 2014 : 		 SLASH осудил молодых музыкантов за их корыстные побуждения

7 ноя 2014 : 		 Концертные видео SLASH

29 окт 2014 : 		 SLASH: "Бизнес чхать хотел на рок-н-ролл"

23 сен 2014 : 		 SLASH понятия не имеет, о чём видео GUNS N' ROSES "November Rain"

15 сен 2014 : 		 Акустика от SLASH'а

8 сен 2014 : 		 Новый альбом SLASH доступен для прослушивания

8 сен 2014 : 		 Акустика от SLASH

4 сен 2014 : 		 SLASH: «Сложно серьёзно воспринимать утверждение, что твой рифф называют вторым по крутизне»

3 сен 2014 : 		 SLASH: «C трудом представляю сотрудничество с Axl'ом в будущем»

31 авг 2014 : 		 Видео с выступления SLASH

28 авг 2014 : 		 SLASH исполнил новую песню

28 авг 2014 : 		 SLASH заявил, что планов воссоединения GUNS N' ROSES в классическом составе нет

27 авг 2014 : 		 SLASH о туре с AEROSMITH

26 авг 2014 : 		 SLASH обвиняет прессу в «ненужном разжигании конфликта между бывшими участниками GUNS N' ROSES»

21 авг 2014 : 		 DUFF MCKAGAN и SLASH исполняют GUNS N' ROSES

20 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SLASH

18 авг 2014 : 		 Видео с выступления SLASH

15 авг 2014 : 		 Акустика от SLASH

31 июл 2014 : 		 SLASH: «Да TONY IOMMI заслужил чёртову медаль!»

24 июл 2014 : 		 SLASH исполнил новую песню

16 июл 2014 : 		 SLASH: «По поводу возрождения GUNS N' ROSES парятся только СМИ»

17 июн 2014 : 		 Видео с текстом от SLASH

14 июн 2014 : 		 Новая песня SLASH

10 июн 2014 : 		 Обложка нового сингла SLASH

9 июн 2014 : 		 Семпл новой песни SLASH

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SLASH

4 май 2014 : 		 SLASH завершил сведение

18 апр 2014 : 		 SLASH о нелюбимой песне GUNS N' ROSES

6 апр 2014 : 		 SLASH завершил запись альбома

26 фев 2014 : 		 Рассказ о записи нового альбома SLASH в серии роликов "Real To Reel With Slash"

26 фев 2014 : 		 SLASH на трибьюте Bob'y Dylan'y

24 фев 2014 : 		 SLASH о своей самой доходной песне

17 фев 2014 : 		 По словам вокалиста, новый альбом SLASH будет «очень зажигательным»

23 янв 2014 : 		 Басист SLASH'a о новом альбоме

20 дек 2013 : 		 У SLASH готово 16 песен для нового альбома

10 дек 2013 : 		 SLASH: «Новый альбом MOTÖRHEAD — одна из лучших записей последних лет»

15 ноя 2013 : 		 SLASH и GILBY CLARKE исполнили классику THE BEATLES

27 сен 2013 : 		 SLASH о любимых ужастиках

26 сен 2013 : 		 Бургер от SLASH

18 сен 2013 : 		 SLASH не напрягается, что FERGIE назвала сына Axl'ом

6 сен 2013 : 		 TODD KERNS исполнил кавер-версию хита LED ZEPPELIN

8 авг 2013 : 		 SLASH о LEMMY

26 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLASH

21 июл 2013 : 		 Трейлер нового фильма SLASH

14 июл 2013 : 		 SLASH о своей группе и возможности реюниона с GUNS N' ROSES

12 июл 2013 : 		 SLASH исполнил кавер-версию LED ZEPPELIN

2 июл 2013 : 		 Фильм SLASH'a выйдет в октябре

4 июн 2013 : 		 SLASH на новом сингле BRIAN MAY

17 апр 2013 : 		 SLASH, MATT SORUM выступили на благотворительном вечере

28 мар 2013 : 		 Доступна скульптура SLASH'a

27 мар 2013 : 		 Видео полного концерта SLASH

21 мар 2013 : 		 SLASH начал работу над демо

12 мар 2013 : 		 SLASH готовится к работе над новым альбомом

10 мар 2013 : 		 SLASH записал тему из Angry Birds Space

28 фев 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM исполнила классику GUNS N' ROSES со SLASH'ем

22 фев 2013 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH'y

19 фев 2013 : 		 SLASH о ситуации с фронтменом LAMB OF GOD

14 фев 2013 : 		 Видео с выступления SLASH

6 фев 2013 : 		 SLASH: новое видео

5 фев 2013 : 		 SLASH "не был разочарован отсутствием Axl'a на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла"

3 фев 2013 : 		 SLASH: "Я должен быть благодарен судьбе за то, что мне предоставился шанс поработать с двумя лучшими рок певцами в истории"

2 фев 2013 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к SLASH'y

6 янв 2013 : 		 SLASH выступил на открытии бара Чарли Шина

5 янв 2013 : 		 SLASH о WEILAND'e: "Если бы я успешно не запустил свой сольный проект, я бы всё равно не стал вновь работать с ним"

20 дек 2012 : 		 SLASH в гостях у Чарли Шина

3 дек 2012 : 		 SLASH записал песню для саундтрека

29 ноя 2012 : 		 Басист SLASH'a запишет акустический альбом

19 ноя 2012 : 		 ZAKK WYLDE вышел на одну сцену со SLASH'ом

13 ноя 2012 : 		 "Apocalyptic Love" SLASH'a выйдет на тройном диске

8 ноя 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления SLASH

25 окт 2012 : 		 SLASH: видео с выступления

5 окт 2012 : 		 SLASH в "Conan"

29 сен 2012 : 		 Четырехдисковое издание от SLASH'a

26 сен 2012 : 		 SLASH: новое видео

15 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SLASH

9 сен 2012 : 		 Видео с выступления SLASH'a

30 авг 2012 : 		 SLASH рассказал об отношениях мамы с David'ом Bowie

14 авг 2012 : 		 SLASH «собирает идеи» для следующего альбома

14 авг 2012 : 		 GILBY CLARKE вышел на сцену со SLASH'ем

13 авг 2012 : 		 LEMMY вышел на сцену со SLASH' ом

16 июл 2012 : 		 SLASH начал работу над новым диском

15 июл 2012 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH'y

14 июл 2012 : 		 SLASH получил звезду на аллее славы в Голливуде

17 июн 2012 : 		 SLASH получит звезду на голливудском бульваре

13 июн 2012 : 		 Вокалистка HALESTORM испонила классику GUNS N' ROSES вместо со SLASH'ем

12 июн 2012 : 		 Ритм-секция SLASH'а на новом сольном альбоме JAKE E. LEE

2 июн 2012 : 		 SLASH заявил, что документальный фильм 'The Cat In The Hat: The Story So Far' не является официальным

30 май 2012 : 		 SLASH: "Ввод в Зал славы рок-н-ролла поставил крест на возможном реюнионе GUNS N' ROSES"

26 май 2012 : 		 SLASH и MYLES KENNEDY в акустике

25 май 2012 : 		 SLASH: Видео с релиз-вечеринки

15 май 2012 : 		 SLASH: Новое видео

12 май 2012 : 		 Пятый трек из нового альбома SLASH'а

10 май 2012 : 		 Новый трек SLASH'а

9 май 2012 : 		 SLASH: Новая песня

7 май 2012 : 		 SLASH даст возможность 20 не подписанным группам выступить на своих концертах

5 май 2012 : 		 SLASH открыл американское турне

25 апр 2012 : 		 SLASH об ощущениях от церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 апр 2012 : 		 Программа SLASH'a на BBC

12 апр 2012 : 		 DUFF MCKAGAN вручил награду 'Riff Lord' SLASH'y

11 апр 2012 : 		 SLASH в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 апр 2012 : 		 SLASH вспоминает JIM'a MARSHALL'a

2 апр 2012 : 		 SLASH выпустил видео в помощь бездомной молодежи

29 мар 2012 : 		 SLASH не против сыграть в классическом составе GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 мар 2012 : 		 SLASH: Семплы нового альбома

25 мар 2012 : 		 SLASH открыл турне

18 мар 2012 : 		 SLASH о церемонии введения в зал славы рок-н-ролла

16 мар 2012 : 		 SLASH на новом альбоме STEVEN'a ADLER'a

15 мар 2012 : 		 SLASH в программе "Top Gear"

6 мар 2012 : 		 SLASH записал программы для BBC Radio 2

6 мар 2012 : 		 SLASH: Трек-лист нового альбома

28 фев 2012 : 		 Новая песня SLASH 'a

24 фев 2012 : 		 Семпл нового трека SLASH

21 фев 2012 : 		 SLASH выступил на юбилее Мухаммеда Али

21 фев 2012 : 		 SLASH: «Я предпочитаю работать в группе»

18 фев 2012 : 		 SLASH нашел гитариста для тура

16 фев 2012 : 		 Обложка и название нового альбома SLASH

11 фев 2012 : 		 SLASH начнет сведение нового альбома на следующей неделе

8 фев 2012 : 		 Новый альбом SLASH 'a вновь выйдет с Classic Rock

6 фев 2012 : 		 SLASH выпустит новый альбом в мае

5 фев 2012 : 		 BOBBY SCHNECK не поедет в тур со SLASH 'ом

3 фев 2012 : 		 SLASH закончит запись на следующей неделе

26 янв 2012 : 		 SLASH выступил на финале NFL

5 янв 2012 : 		 SLASH тяготеет к более 'сырому' звуку на новом альбоме

28 дек 2011 : 		 SLASH: «Когда я смотрю на съёмку GUNS N' ROSES, то вижу этот чёртов голод и это отношение»

10 дек 2011 : 		 Myles Kennedy заявил, что новый альбом SLASH’а будет «динамичным»

23 ноя 2011 : 		 У SLASH'a готово 13 песен

11 ноя 2011 : 		 Концертный альбом SLASH доступен для прослушивания

7 ноя 2011 : 		 SLASH о новом сольном альбоме, VELVET REVOLVER и возможном воссоединении GN'R для «Зала славы рок-н-ролла»

6 окт 2011 : 		 SLASH: Для нового альбома готово «почти 20 песен»

18 сен 2011 : 		 SLASH начнет запись в конце октября

13 сен 2011 : 		 Детали концертного альбома SLASH’а

11 сен 2011 : 		 SLASH откроет крупнейший гитарный магазин в Великобритании

8 сен 2011 : 		 SLASH выпустит DVD/Blu-Ray в ноябре

13 авг 2011 : 		 SLASH исполнил классику KISS в Lopez Tonight

12 авг 2011 : 		 SLASH записал трек с MARY J. BLIGE

7 авг 2011 : 		 SLASH выступил с CYPRESS HILL

1 авг 2011 : 		 SLASH выпустит DVD в октябре

23 июл 2011 : 		 Новое видео SLASH'a

19 июл 2011 : 		 Новая композиция SLASH'a

14 июл 2011 : 		 FERGIE присоединилась на сцене к SLASH'y

8 июл 2011 : 		 SLASH записал песню для 'Phineas And Ferb The Movie'

4 июл 2011 : 		 SLASH в новом видео TRAVIS'a BARKER'a

9 июн 2011 : 		 SLASH о новом альбоме

28 май 2011 : 		 SLASH: "Новый альбом в марте/апреле"

14 апр 2011 : 		 LEMMY присоединился к SLASH'y на сцене

29 мар 2011 : 		 Качественное видео с выступления SLASH'a

9 мар 2011 : 		 SLASH на новом сингле STATE LINE EMPIRE

4 мар 2011 : 		 SLASH уже работает над новым сольным диском

4 мар 2011 : 		 Вокалист WOLFMOTHER присоединился к SLASH'y на сцене

2 мар 2011 : 		 SLASH на сольном альбоме TRAVIS'a BARKER'a

2 мар 2011 : 		 SLASH заявил, что Charlie Sheen — «самый рок-н-ролльный персонаж из сферы развлечений»

22 фев 2011 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к SLASH'y

17 фев 2011 : 		 SLASH о закрытии серии "Guitar Hero"

16 фев 2011 : 		 Гитарист CHEAP TRICK присоединился к SLASH'y в Чикаго

17 янв 2011 : 		 SLASH: «AXL ROSE всегда был одним из лучших фронтменов и авторов текстов в рок-н-ролле»

29 дек 2010 : 		 SLASH выпустил новый ЕР

22 дек 2010 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE подтвердил, что будет петь на новом альбоме SLASH'a

24 ноя 2010 : 		 Научись играть на гитаре как SLASH

22 ноя 2010 : 		 На новом альбоме SLASH'a будет петь Myles Kennedy

17 ноя 2010 : 		 SLASH о видео с FERGIE

4 ноя 2010 : 		 Хэллоуиновские истории SLASH'a

29 окт 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

18 окт 2010 : 		 Видео с акустического концерта SLASH'a

10 окт 2010 : 		 SLASH исполнил 'My Michelle'

4 окт 2010 : 		 SLASH включил "Welcome To The Jungle" в сет-лист

22 сен 2010 : 		 Детали делюкс-издания альбома SLASH'a

16 сен 2010 : 		 Акустическое видео от SLASH'a

4 сен 2010 : 		 SLASH выпустит 3D-видео

31 авг 2010 : 		 SLASH подал на развод

30 авг 2010 : 		 SLASH выступил с FERGIE на SUNSET STRIP MUSIC FESTIVAL

23 авг 2010 : 		 SLASH сыграл вместе с ULI JON ROTH'ом классику Hendrix'a

17 авг 2010 : 		 SLASH: "Рекорд-лейбл не дал нам со STEVEN'ом TYLER'ом выпустить совместную песню"

16 авг 2010 : 		 SLASH выступит на игре-открытии NEW YORK JETS

11 авг 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

10 авг 2010 : 		 SLASH о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью

10 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления SLASH

6 авг 2010 : 		 Делюкс-издание альбома SLASH

31 июл 2010 : 		 SLASH запишет австралийские концерты

27 июл 2010 : 		 SLASH воспользуется услугами басиста GREAT WHITE

4 июл 2010 : 		 SLASH получил награду "Hard Rock Ambassador of Rock"

30 июн 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления SLASH'a

24 июн 2010 : 		 SLASH исполнил "Civil War" на фестивале Hellfest

22 июн 2010 : 		 ALICE COOPER присоединился к SLASH'y на концерте в Париже

19 июн 2010 : 		 SLASH получит голливудскую звезду

15 июн 2010 : 		 К SLASH'y присоединился Lemmy

13 июн 2010 : 		 SLASH и его жена о происшествии во время концерте в Милане

11 июн 2010 : 		 SLASH'а столкнули со сцены в Милане

8 июн 2010 : 		 SLASH о DIO

2 июн 2010 : 		 Видео выступления SLASH'a

17 май 2010 : 		 SLASH: «Музыка DIO будет жить вечно»

29 апр 2010 : 		 SLASH: Новый вариант "Paradise City" восприняли слишком серьезно

29 апр 2010 : 		 Новое видео SLASH'a

13 апр 2010 : 		 SLASH, TOM MORELLO, KIRK HAMMETT попали в список лучших гитаристов

2 апр 2010 : 		 Новый альбом SLASH'a доступен для прослушивания

27 мар 2010 : 		 Изменение в составе туровой группы SLASH'а

25 мар 2010 : 		 Новая песня SLASH'а доступна для скачивания

23 мар 2010 : 		 5 полных песен SLASH'a доступны для прослушивания

17 мар 2010 : 		 Семплы нового альбома SLASH'a

16 мар 2010 : 		 SLASH объяснил, почему первый сингл из альбома будет не с Ozzy

11 мар 2010 : 		 Туровый состав группы SLASH'а

1 мар 2010 : 		 Первый сольный сингл SLASH'а доступен для прослушивания

25 фев 2010 : 		 SLASH сказал, что поиски вокалиста VELVET REVOLVER продолжаются

4 фев 2010 : 		 Новый альбом SLASH'a выйдет с журналом

2 фев 2010 : 		 Обложка и трек-лист сольного альбома SLASH'a

28 янв 2010 : 		 SLASH засветился в ремиксе песни THE WHO "My Generation"

13 янв 2010 : 		 Новый сольный альбом SLASH'а выйдет в апреле

30 ноя 2009 : 		 SLASH: «Новый альбом выйдет весной»

17 ноя 2009 : 		 SLASH выпустит сингл с Ozzy

11 ноя 2009 : 		 Новый сингл Slash'a

7 ноя 2009 : 		 SLASH пригласил вокалиста ALTER BRIDGE

6 ноя 2009 : 		 SLASH устал от вопросов о возвращении в GUNS N' ROSES

3 ноя 2009 : 		 SLASH на новом альбоме Rihanna'ы

21 окт 2009 : 		 SLASH'y осталось записать одну песню для сольного альбома

14 окт 2009 : 		 Обявлено имя гостьи на сольном альбоме SLASH'a

12 окт 2009 : 		 SLASH выпустит сингл

23 сен 2009 : 		 SLASH записал песню вместе с DAVE'ом GROHL'ом и DUFF'ом MCKAGAN'ом

8 сен 2009 : 		 SLASH'y заплатили $1,65 млн за выступление

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SLASH назначен глобальным представителем Gibson

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Gibson Brands впервые в своей истории выбрали глобального представителя, которым стал гитарист GUNS N'ROSES SLASH, принимающий участие в разработке продукции сразу трёх линеек — Gibson Custom, Gibson и Epiphone.

«Мы рады сообщить, что SLASH стал нашим первым глобальным представителем, — говорит председатель и исполнительный директор Gibson Brands Henry Juszkiewicz. — SLASH воплощает креативность, страсть и передовой опыт, который крайне близок для Gibson, и мы очень гордимся дружбой и взаимным успехом, достигнутым за более чем тридцать лет сотрудничества. Мы также очень рады тем продуктам, которые появятся в ближайшее время — детали будут объявлены уже совсем скоро».

«Для меня честь стать глобальным представителем бренда. Я работал с Gibson с самого начала моей карьеры и играл на их гитарах даже до того, как стартовала моя профессиональная карьера. Я очень горжусь теми креативными отношениями, которые возникли за прошедшие годы», — сказал SLASH.

Gibson Announces SLASH As First Ever Global Brand Ambassador



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