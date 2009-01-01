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*Видео с текстом от SATYRICON [57]
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*Новое видео PARADISE LOST [23]
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*Volbeat*



16 авг 2017 : 		 Концертное видео VOLBEAT

13 июн 2017 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни VOLBEAT

30 май 2017 : 		 У VOLBEAT есть пять песен

25 мар 2017 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

1 дек 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления VOLBEAT

17 ноя 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

4 ноя 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT

15 сен 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах VOLBEAT

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

21 май 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 май 2016 : 		 VOLBEAT утвердили нового басиста

13 май 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

29 апр 2016 : 		 Вокалист VOLBEAT о Лемми

18 апр 2016 : 		 ROB CAGGIANO: «Для VOLBEAT нет каких-то музыкальных границ»

9 апр 2016 : 		 Подробности о новом альбоме VOLBEAT

5 апр 2016 : 		 Видео о студийных сессиях VOLBEAT

23 фев 2016 : 		 VOLBEAT завершили сведение

14 ноя 2015 : 		 VOLBEAT расстались с басистом

6 авг 2015 : 		 VOLBEAT исполнили новую песню

26 май 2015 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

19 май 2015 : 		 VOLBEAT будут готовы к записи к ноябрю

10 янв 2015 : 		 Как гитарист VOLBEAT чуть не поссорился с LEMMY

23 ноя 2014 : 		 Фронтмен VOLBEAT: "Большинство американских групп звучат одинаково"

29 окт 2014 : 		 Лидер VOLBEAT MICHAEL POULSEN: "Рок-н-ролл будет существовать всегда"

3 окт 2014 : 		 VOLBEAT начнут запись летом

1 авг 2014 : 		 VOLBEAT работают над идеями для нового альбома

16 май 2014 : 		 ANTHRAX присоединились на сцене к VOLBEAT

3 май 2014 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к VOLBEAT

28 апр 2014 : 		 Видео всего выступления VOLBEAT

30 мар 2014 : 		 VOLBEAT получили награду Echo

7 фев 2014 : 		 Новое видео VOLBEAT

24 дек 2013 : 		 За кулисами тура VOLBEAT

19 окт 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

14 окт 2013 : 		 Туровое издание последнего альбома VOLBEAT появится в ноябре

17 июл 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT

15 июл 2013 : 		 Концертное видео VOLBEAT

6 июл 2013 : 		 Вокалист NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта VOLBEAT

24 май 2013 : 		 VOLBEAT отдали должное гитаристу SLAYER

15 апр 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 апр 2013 : 		 KING DIAMOND в гостях у VOLBEAT: Аудио

14 мар 2013 : 		 Посетитель погиб на концерте VOLBEAT в Техасе

13 мар 2013 : 		 Видео полного концерта VOLBEAT

13 мар 2013 : 		 VOLBEAT исполнили кавер-версию YOUNG THE GIANT

12 мар 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

11 мар 2013 : 		 KING DIAMOND на новом альбоме VOLBEAT

23 фев 2013 : 		 VOLBEAT впервые выступили с бывшим гитаристом ANTHRAX

4 фев 2013 : 		 Бывший гитарист ANTHRAX в VOLBEAT

16 янв 2013 : 		 Название нового альбома VOLBEAT

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления VOLBEAT

10 июл 2012 : 		 Барабанщик VOLBEAT о вокалисте LAMB OF GOD

28 янв 2012 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE впервые сыграл с VOLBEAT

20 дек 2011 : 		 VOLBEAT воспользуются услугами гитариста MERCYFUL FATE

29 ноя 2011 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

17 ноя 2011 : 		 Трейлер нового DVD VOLBEAT

16 ноя 2011 : 		 Новое видео VOLBEAT

31 окт 2011 : 		 Фронтмен NAPALM DEATH присоединился на сцене к VOLBEAT

12 сен 2011 : 		 Обложка концертного релиза VOLBEAT

22 июн 2011 : 		 Новый сингл VOLBEAT

4 июн 2011 : 		 VOLBEAT выпустят концертный DVD/CD

20 апр 2011 : 		 Басист VOLBEAT пропустит тур

15 мар 2011 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 ноя 2010 : 		 Участники KREATOR, MERCYFUL FATE на концерте VOLBEAT

4 ноя 2010 : 		 Новое видео VOLBEAT

18 окт 2010 : 		 EPK от VOLBEAT

28 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOLBEAT

20 июл 2010 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE на новом альбоме VOLBEAT

12 июл 2010 : 		 Участники NAPALM DEATH, KREATOR на новом альбоме VOLBEAT

15 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома VOLBEAT

19 фев 2010 : 		 Название нового альбома VOLBEAT

22 ноя 2009 : 		 Новая песня VOLBEAT

19 окт 2009 : 		 VOLBEAT запишут песню для датского чемпиона по боксу

28 апр 2009 : 		 Новое видео VOLBEAT

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Концертное видео VOLBEAT

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VOLBEAT опубликовали официальное концертное бутлег-видео на песню “For Evigt", съёмки которого проходили в октябре 2016 года.

VOLBEAT Upload вЂњFor Evigt



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