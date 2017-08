сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого августа на CenturyLink Field, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже. Оставшиеся даты тура:



August

14 - Vancouver, BC - BC Place

16 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium



September

2 - Copenhagen, Denmark - Royal Arena - SOLD OUT

4 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome - SOLD OUT

6 - Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome - SOLD OUT

8 - Paris, France - AccorHotels Arena - SOLD OUT

10 - Paris, France - AccorHotels Arena - SOLD OUT

12 - Lyon, France - Halle Tony Garnier - SOLD OUT

14 - Cologne, Germany - Lanxess Arena - SOLD OUT

16 - Cologne, Germany - Lanxess Arena - SOLD OUT



October

22 - London, England - The O2 Arena - SOLD OUT

24 - London, England - The O2 Arena - SOLD OUT

26 - Glasgow, Scotland - The SSE Hydro - SOLD OUT

28 - Manchester, England - Manchester Arena - SOLD OUT

30 - Birmingham, England - Genting Arena - SOLD OUT



November

1 - Antwerp, Belgium - Sportpaleis - SOLD OUT

3 - Antwerp, Belgium - Sportpaleis - SOLD OUT













