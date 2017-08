сегодня



Новая песня KHAZADDUM “The Black Hand Of Gorthaur”, новая песня KHAZADDUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Plagues Upon Arda", выход которого намечен на девятнадцатое августа:



"The Halls Of Khazad-Dum"

"The Deathless Crown"

"Lord Of Isengard"

"Legion Of The White Hand"

"The Fell Rider's Scourge"

"The Black Hand Of Gorthaur"

"Masters Of The Plains"

"Shelob The Great"

"Oathbreaker's Curse"















