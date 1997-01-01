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*Khazaddum*



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22 дек 2015 : 		 Новый ЕР KHAZADDUM доступен для прослушивания

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Новая песня KHAZADDUM

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“The Black Hand Of Gorthaur”, новая песня KHAZADDUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Plagues Upon Arda", выход которого намечен на девятнадцатое августа:

"The Halls Of Khazad-Dum"
"The Deathless Crown"
"Lord Of Isengard"
"Legion Of The White Hand"
"The Fell Rider's Scourge"
"The Black Hand Of Gorthaur"
"Masters Of The Plains"
"Shelob The Great"
"Oathbreaker's Curse"

KHAZADDUM Streaming New Single вЂњThe Black Hand Of GorthaurвЂќ






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