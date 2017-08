все новости группы







Новая песня SLAMOPHILIAC “Intermediate Manual Uncoiling”, новая песня SLAMOPHILIAC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Slam Rehab", выход которого намечен на 18 августа на CDN Records:



“Punched with a Forklift” (ft. I Am Destruction)

“Anally Invaded” (ft. Gape)

“Fecal Infection”

“Gross Mass of Genital Malformity”

“Intermediate Manual Uncoiling” (ft. Decimated Humans)

“Crushed”

“Feasting on Decomposing Cadavers”

“Resonation of a Crackling Ribcage”

“Special Leather” (feat. Necroexophilia)

“Creepy Crawly Booty Party” (feat. Goremonger)











