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15 авг 2017
Новый альбом PRIMITIVE RACE выйдет осенью
Группа PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt), выпустит новую работу, "Soul Pretender", третьего ноября на Metropolis Records:
“Row House”
“Cry Out”
“Cranial Matter”
“Take It All”
“Bed Six”
“Stepping Stone”
“Turn It Up”
“Soul Pretender”
“Nothing To Behold”
“Dancing On The Sun”
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