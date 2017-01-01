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*Primitive Race*



15 авг 2017 : 		 Новый альбом PRIMITIVE RACE выйдет осенью

17 фев 2017 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE в PRIMITIVE RACE

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|||| 15 авг 2017

Новый альбом PRIMITIVE RACE выйдет осенью

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Группа PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt), выпустит новую работу, "Soul Pretender", третьего ноября на Metropolis Records:

“Row House”
“Cry Out”
“Cranial Matter”
“Take It All”
“Bed Six”
“Stepping Stone”
“Turn It Up”
“Soul Pretender”
“Nothing To Behold”
“Dancing On The Sun”

PRIMITIVE RACE Featuring Former FAITH NO MORE Singer CHUCK MOSLEY, MELVINS Drummer DALE CROVER Reveal Soul Pretender Album Details



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