Новый альбом PRIMITIVE RACE выйдет осенью Группа PRIMITIVE RACE, в состав которой входят Chris Kniker, Mark Gemini Thwaite (The Mission UK, Peter Murphy) и Erie Loch (Wiccid, Luxt), выпустит новую работу, "Soul Pretender", третьего ноября на Metropolis Records:



“Row House”

“Cry Out”

“Cranial Matter”

“Take It All”

“Bed Six”

“Stepping Stone”

“Turn It Up”

“Soul Pretender”

“Nothing To Behold”

“Dancing On The Sun”









