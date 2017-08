15 авг 2017



Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED Видео, в котором гитарист THE HAUNTED Ola Englund показывает содержимое делюкс-версии нового альбома "Strength In Numbers", выход которого намечен на двадцать пятое августа, доступно для просмотра ниже.











​





+2 -2



просмотров: 288