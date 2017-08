15 авг 2017



Новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE “The Hell Of Mediocrity”, новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vanitas", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Arachnophobia Records.











