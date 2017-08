сегодня



Новая песня CONVERGE "Under Duress", новая песня группы CONVERGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Dusk In Us", выход которого запланирован на третье ноября на Epitaph и Deathwish.



Трек-лист:



01. A Single Tear

02. Eye Of The Quarrel

03. Under Duress

04. Arkhipov Calm

05. I Can Tell You About Pain

06. The Dusk In Us

07. Wildlife

08. Murk & Marrow

09. Trigger

10. Broken By Light

11. Cannibals

12. Thousands Of Miles Between Us

13. Reptilian











