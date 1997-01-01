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Новая песня IRON MONKEY "OmegaMangler", новая песня группы IRON MONKEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "9-13", выход которого запланирован на 20 октября на Relapse Records.



Трек-лист:



01. Crown Of Electrodes

02. OmegaMangler

03. 9-13

04. Toadcrucifier - R.I.P.P.E.R.

05. Destroyer

06. Mortarhex

07. The Rope

08. Doomsday Impulse Multiplier

09. Moreland St. Hammervortex















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