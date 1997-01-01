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*Iron Monkey*



16 авг 2017 : 		 Новая песня IRON MONKEY

11 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома IRON MONKEY

25 янв 2017 : 		 IRON MONKEY на RELAPSE RECORDS

21 авг 2012 : 		 Первый альбом IRON MONKEY выйдет на виниле

29 июн 2002 : 		 Murden One/Iron Monkey – умер фронтмен.

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Новая песня IRON MONKEY

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"OmegaMangler", новая песня группы IRON MONKEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "9-13", выход которого запланирован на 20 октября на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Crown Of Electrodes
02. OmegaMangler
03. 9-13
04. Toadcrucifier - R.I.P.P.E.R.
05. Destroyer
06. Mortarhex
07. The Rope
08. Doomsday Impulse Multiplier
09. Moreland St. Hammervortex

IRON MONKEY To Release






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