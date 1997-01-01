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Новая песня IRON MONKEY
"OmegaMangler", новая песня группы IRON MONKEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "9-13", выход которого запланирован на 20 октября на Relapse Records.
Трек-лист:
01. Crown Of Electrodes
02. OmegaMangler
03. 9-13
04. Toadcrucifier - R.I.P.P.E.R.
05. Destroyer
06. Mortarhex
07. The Rope
08. Doomsday Impulse Multiplier
09. Moreland St. Hammervortex
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