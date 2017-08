сегодня



Гитарист SLAYER : «JUDAS PRIEST — мои герои» В ходе недавнего интервью у гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, когда он впервые увидел или услышал JUDAS PRIEST:



«Впервые я увидел их... В туре "Point Of Entry"... Полагаю, это был 1980-й или 1981-й? Когда вышел "British Steel", я был совсем зелёный, чтобы идти самому. Вот почему я услышал их на радио. У нас не было никакого Интернета, так что на радио я мог услышать что-то из "Breaking The Law" или "Living After Midnight", рок-н-ролльных песен по своей сути. Но получив "British Steel", ты слышишь "Raped Fire", потом начинаешь копать дальше, как это делал с большинством групп, и обнаруживаешь "Hell Bent For Leather" (1978), "Sad Wings of Destiny" (1976), весь этот классический материал, и понимаешь, что группа куда больше, чем просто "Living After Midnight".



Rob'a я называл вокальным ниндзя. То, что он делал в 1970-е, в 1980-е, да даже в 1990-е и прямо сейчас, он берёт ноты очень высоко, и хотя он может взять далеко не всё из того, что мог, он просто выжигает напалмом на концертах. Но думаю, именно его скрим пленил меня безвозвратно. Не кожа и цепи, хотя PRIEST и были для меня идолами, и я думаю, что на начальном этапе своей карьеры ты всегда пытаешься подражать своим идолам, и мы, безусловно, тоже это делали».







