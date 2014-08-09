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Шоу METALLICA в прямом эфире Финальное шоу североамериканского тура, которое состоится на Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, Canada, будет транслироваться в прямом эфире по этому адресу (примерно в 8:45 p.m. Mountain Time (10:45 p.m. ET / 9:45 p.m. CT / 7:45 p.m. PT).



«Вот это лето!!! Спасибо за то, что вы самые страстные, безумные и преданные фанаты на планете!!! Это был еще один крайне запоминающийся и особый летний тур. в котором мы встретили столько новых и старых знакомых, тепло приветствовавших нас на первом за более чем восемь лет североамериканском туре. И так как все заканчивается, мы хотим разделить финальный вечер этого тура со всеми вами и пригласить зрителей со всего мира на наше выступление шестнадцатого августа в Эдмонтон.



Так мы прощаемся с Северной Америкой... в этот раз!»















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