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*Axemaster*



16 авг 2017 : 		 Дебютный альбом AXEMASTER выйдет на виниле

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9 июн 2016 : 		 AXEMASTER начали работу над альбомом

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31 окт 2014 : 		 Новый альбом AXEMASTER выйдет в 2015 году

2 окт 2013 : 		 Названия новых песен AXEMASTER

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18 ноя 2009 : 		 AXEMASTER поменяли имя на INNER TERROR

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18 мар 2006 : 		 AXEMASTER о новом составе и новом альбоме

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Дебютный альбом AXEMASTER выйдет на виниле

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Шестого октября на Pure Steel Records состоится выпуск виниловой версии дебютного альбома AXEMASTER, "Blessing In The Skies (And Other Cuts From The Chamber)", включающий не только дебютную запись, но и ЕР "Demons" и ряд других песен:

Blessing In The Skies
“The Prophecy/Golgotha”
“Blood Of The Temple”
“Rock Forever”
“Without A Trace”
“Crusades”
“Demon Machine”
“The Reaper”
“Slave To The Blade”
“The Predator”

5 Demons
“Phantom Armies”
“Black Dungeons”
“Secrets Untold”
“False Consciousness”
“Full Moon At Dawn”

Slave To The Blade
“The Power”
“Snake Charmer”
“Axemaster”

Previously Unreleased
“Heretical Valor”
“Naked Eye”

AXEMASTER вЂ“ Blessing In The Skies 1987 Debut To Be Reissued On Vinyl



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