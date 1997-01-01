Дебютный альбом AXEMASTER выйдет на виниле

Шестого октября на Pure Steel Records состоится выпуск виниловой версии дебютного альбома AXEMASTER, "Blessing In The Skies (And Other Cuts From The Chamber)", включающий не только дебютную запись, но и ЕР "Demons" и ряд других песен:
Blessing In The Skies
“The Prophecy/Golgotha”
“Blood Of The Temple”
“Rock Forever”
“Without A Trace”
“Crusades”
“Demon Machine”
“The Reaper”
“Slave To The Blade”
“The Predator”
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