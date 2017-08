сегодня



Новое видео IRIS DIVINE "Taking Back The Fall", новое видео группы IRIS DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Static And The Noise", выходящего шестого октября:



“Catalyst”

“Taking Back The Fall”

“Echoes / Effigies”

“Fractures”

“The Static And The Noise”

“Like Glass”

“The Acolyte”

“We All Dissolve”











+0 -0



просмотров: 73