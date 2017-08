сегодня



Переиздание WHITECHAPEL выйдет осенью Пятнадцатого сентября Metal Blade впервые на виниле выпустит альбом WHITECHAPEL "The Somatic Defilement", который будет доступен в следующих вариантах:



--black vinyl

--pale violet-marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

--dim gray-marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

--cool gray-marbled vinyl (U.S. exclusive - limited to 500 copies)









