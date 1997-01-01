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*In Twilight's Embrace*



16 авг 2017 : 		 Новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE

15 авг 2017 : 		 Новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE

18 авг 2015 : 		 Новая песня IN TWILIGHT'S EMBRACE

4 авг 2015 : 		 Новая песня IN TWILIGHT'S EMBRACE

12 авг 2010 : 		 Новая песня IN TWILIGHT'S EMBRACE

29 ноя 2009 : 		 IN TWILIGHT'S EMBRACE готовы к записи

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Новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE

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“The Hell Of Mediocrity”, новая песня IN TWILIGHT’S EMBRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Vanitas", выход которого намечен на 15 сентября на Arachnophobia Records:

“The Hell Of Mediocrity”
“Fan The Flame”
“As Future Evaporates”
“Trembling”
“Flesh Falls, No Ghost Lifts”
“Futility”
“The Rift”
“The Great Leveller”

IN TWILIGHTвЂ™S EMBRACE To Release Vanitas Album In September; вЂњThe Hell Of MediocrityвЂќ Track Streaming




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