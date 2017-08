Новое видео SABATON

сегодня



Шведская хэви-метал-группа Sabaton, обладатель наград Metal Hammer, вдохновила разработчиков World of Tanks на первый «музыкальный» танк.



World of Tanks анонсирует новую игровую музыку и раскрывает детали сотрудничества с известными музыкантами, являющимися заядлыми танкистами, в рамках глобальной работы над звуковой составляющей игры.



«Мы в восторге от возможности выпустить клип в стиле World of Tanks на одну из самых известных наших песен, Primo Victoria, — говорит Пэр Сундстрём (Pär Sundström), бас-гитарист Sabaton. — Съемки прошли в танковом музее Arsenalen в Швеции и неподалеку от Минска. Это было очень здорово: мы ездили на настоящих танках и для одного из эпизодов даже проломили стену. Мы выложились по полной и рады представить результаты нашего совместного с Wargaming творчества глобальному сообществу танкистов, принадлежностью к которому мы гордимся».

Сегодня World of Tanks представляет миру драйвовое музыкальное видео, созданное вместе с группой Sabaton. Режиссером выступил Зоран Бихач, известный своими клипами сольных песен лидера Rammstein Тиля Линдеманна и рекламными роликами для ведущих компаний мира. Классический хит Primo Victoria от Sabaton и созданный видеоряд объединяют хэви-метал с опытом, переживаемым участником танкового сражения, давая начало новому жанру видео — танк-метал.



Танковый металл придет в World of Tanks в обличье первой боевой машины, вдохновленной музыкой. 17 августа в игре станет доступен шведский средний танк Strv 81 Primo Victoria со стилизованным камуфляжем, командой из участников Sabaton и уникальной озвучкой.















