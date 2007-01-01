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*Threshold*



17 авг 2017 : 		 Новое видео THRESHOLD

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

27 мар 2017 : 		 THRESHOLD сменили вокалиста

26 дек 2016 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в 2017

23 окт 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

25 сен 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

14 авг 2015 : 		 Концертный релиз THRESHOLD выйдет в ноябре

30 окт 2014 : 		 Новое видео THRESHOLD

17 сен 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD доступен для прослушивания

6 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома THRESHOLD

26 июл 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

11 июл 2014 : 		 Детали нового альбома THRESHOLD

25 мар 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в сентябре

6 фев 2014 : 		 Названия новых песен THRESHOLD

12 ноя 2013 : 		 THRESHOLD возвращаются в студию

31 янв 2013 : 		 Новое видео THRESHOLD

16 дек 2012 : 		 Два альбома THRESHOLD выйдут на виниле

9 дек 2012 : 		 Клавишник THRESHOLD о смене вокалиста и новом альбоме

8 сен 2012 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

25 июл 2012 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

24 июл 2012 : 		 Новая песня THRESHOLD

11 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома THRESHOLD

21 июн 2012 : 		 Детали нового альбома THRESHOLD

15 мар 2012 : 		 THRESHOLD заканчивают запись

4 янв 2012 : 		 THRESHOLD отменили концерты

13 дек 2011 : 		 Название нового альбома THRESHOLD

12 окт 2011 : 		 THRESHOLD записывают новый диск

5 авг 2011 : 		 Подробности о смерти бывшего вокалиста THRESHOLD

4 авг 2011 : 		 Умер бывший вокалист THRESHOLD

3 авг 2011 : 		 Сборник от фронтмена THRESHOLD

17 июл 2011 : 		 THRESHOLD возвращаются в студию

11 дек 2010 : 		 Фрагмент из первого DVD фронтмена THRESHOLD

6 ноя 2010 : 		 THRESHOLD начали работу над альбомом

28 янв 2010 : 		 THRESHOLD записали кавер MUSE

24 окт 2009 : 		 Новая песня THRESHOLD

28 сен 2009 : 		 THRESHOLD выпустит сборник синглов

23 сен 2008 : 		 THRESHOLD переиздают редкий диск

2 окт 2007 : 		 Трек группы THRESHOLD включен в саундтрек

16 сен 2007 : 		 THRESHOLD: коллекция "Best Of" выйдет в ноябре

1 авг 2007 : 		 Вокалист Andrew "Mac" McDermott ушел из THRESHOLD

14 мар 2007 : 		 Новое виедо от THRESHOLD

12 фев 2007 : 		 THRESHOLD снимут видео на 'Pilot In The Sky Of Dreams'

10 фев 2007 : 		 THRESHOLD записали кавер на песню MUSE

16 янв 2007 : 		 THRESHOLD опубликовали обложку нового альбома

31 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме THRESHOLD

21 дек 2006 : 		 THRESHOLD анонсировали название нового альбома

19 сен 2006 : 		 THRESHOLD записывают новый альбом

8 июл 2006 : 		 THRESHOLD подписались на Nuclear Blast Records

25 май 2006 : 		 THRESHOLD запишут новый альбом летом

16 апр 2005 : 		 THRESHOLD готовят диск для фэнов

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Новое видео THRESHOLD

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'Small Dark Lines', новое видео THRESHOLD, доступно для просмотра ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Dark Funeral
17 авг 2017, 07:17		Типичный Трешолдовский риф. А вокалист этот мне не очень нравится...

WarSong
17 авг 2017, 09:52		Последний норм альбом так и останется от 12 года...

decided
17 авг 2017, 12:03		Музыка не меняется у них практически. Узнаваемо сразу)

vairagya77
17 авг 2017, 12:30		Совершенно согласен с предыдущим комментарием ( не стал бы относить это к плюсам Threshold)


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