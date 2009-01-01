сегодня



SLAYER исполнили каверы LED ZEPPELIN и ZZ TOP во время саундчека Видео, в котором участники SLAYER во время саундчека перед концертом исполняют кавер-версии LED ZEPPELIN "Rock And Roll" и ZZ TOP "Tush", опубликовано ниже.











+5 -0



просмотров: 660

