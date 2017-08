17 авг 2017



Первый трейлер к новому EP EPICA Первый трейлер к "The Solace System", предстоящему EP голландских симфо-металлистов EPICA, можно посмотреть ниже.



Комментарии участников группы: «Вот наш взгляд на новый EP The Solace System". Мы рассказываем о музыке и лирике всех песен, которые вы услышите на этой записи. Приятного просмотра!»



"The Solace System" выйдет 1 сентября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry























