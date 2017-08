сегодня



Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью 10 YEARS выпустят новую работу, получившую название "(How To Live) As Ghosts", 27 октября на Mascot Records, Запись проходила вместе с Nick'ом Raskulinecz'ом (ALICE IN CHAINS, FOO FIGHTERS, DEFTONES, KORN, MASTODON).



Трек-лист:



01. The Messenger

02. Novacaine

03. Burnout

04. Catacombs

05. Ghosts

06. Blood Red Sky

07. Phantoms

08. Vampires

09. Halos

10. Lucky You

11. Insomnia















