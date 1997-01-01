Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

10 YEARS выпустят новую работу, получившую название "(How To Live) As Ghosts", 27 октября на Mascot Records, Запись проходила вместе с Nick'ом Raskulinecz'ом (ALICE IN CHAINS, FOO FIGHTERS, DEFTONES, KORN, MASTODON).
Трек-лист:
01. The Messenger
02. Novacaine
03. Burnout
04. Catacombs
05. Ghosts
06. Blood Red Sky
07. Phantoms
08. Vampires
09. Halos
10. Lucky You
11. Insomnia
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