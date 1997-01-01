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*10 Years*



22 авг 2017 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

3 дек 2016 : 		 10 YEARS на MASCOT LABEL GROUP

15 мар 2015 : 		 10 YEARS исполнили новые песни

11 фев 2015 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 дек 2014 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет весной

16 май 2013 : 		 Акустика от 10 YEARS

2 апр 2013 : 		 Новое видео 10 YEARS

6 авг 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS доступен для прослушивания

28 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 июл 2012 : 		 10 YEARS исполнили новые треки

4 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

1 июн 2012 : 		 Новая песня 10 YEARS

12 май 2012 : 		 Обложка нового альбома 10 YEARS

3 апр 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет в июле

1 сен 2010 : 		 Новое видео 10 YEARS

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Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

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10 YEARS выпустят новую работу, получившую название "(How To Live) As Ghosts", 27 октября на Mascot Records, Запись проходила вместе с Nick'ом Raskulinecz'ом (ALICE IN CHAINS, FOO FIGHTERS, DEFTONES, KORN, MASTODON).

Трек-лист:

01. The Messenger
02. Novacaine
03. Burnout
04. Catacombs
05. Ghosts
06. Blood Red Sky
07. Phantoms
08. Vampires
09. Halos
10. Lucky You
11. Insomnia

10 YEARS To Release






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