Десять альбомов, изменивших жизнь REX BROWN REX BROWN в интервью Music Radar рассказал о десяти альбомах, изменивших его жизнь:



1. Led Zeppelin - Physical Graffiti (1975)

2. The Beatles - Revolver (1966)

3. 3. ZZ Top - Tres Hombres (1973)

4. Aerosmith - Rocks (1976)

5. The Rolling Stones - Sticky Fingers (1971)

6. Stevie Wonder - Songs In The Key Of Life (1976)

7. KISS - Alive! (1975)

8. Humble Pie - Rockin’ The Fillmore (1971)

9. Black Sabbath - Master Of Reality (1971)

10. Soundgarden - Badmotorfinger (1991)

























