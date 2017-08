сегодня



Новый альбом SPARZANZA выйдет в октябре Шведская группа SPARZANZA 13 октября выпустит свой новый альбом "Announcing The End". Видео на новую песню “Vindication” доступно для просмотра ниже.



Трек-лист альбома:



“Announcing The End”

“Damnation”

“One Last Breath”

“Whatever May Come May Be”

“Vindication”

“The Dark Appeal”

“Breathe In The Fire”

“The Trigger”

“To The One”

“We Are Forever”

“Truth Is A Lie”











