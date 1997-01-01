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*Secret Rule*



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Новый альбом SECRET RULE выйдет в ноябре

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Итальянский симфо-металлический коллектив SECRET RULE подписал контракт с Pride & Joy Music на выпуск нового альбома, получившего название "The Key To The World" и выходящего 10 ноября. В качестве гостей на альбоме появятся Henrik Klingenberg (Sonata Arctica), Henning Basse (Firewind, MaYan) и Ailyn Giménez (ex-Sirenia).

Сведением и мастерингом альбома занимался Tue Madsen в Antfarm Studio (Дания). Fabio D’amore (Serenity) отвечал за препродакшн, а Simona Speedy Saccoccia создала оформление диска.

SECRET RULE Sign With Pride & Joy Music; The Key To The World Album Due In November



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