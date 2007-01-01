17 авг 2017



Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL MOONSPELL опубликовали трек-лист и обложку нового альбома, получившего название "1755". Диск выйдет 3 ноября на Napalm Records.



Трек-лист:



“Em Nome Do Medo”

“1755”

“In Tremor Dei” (featuring Portuguese guest vocalist Paulo Bragança)

“Desastre”

“Abanão”

“Evento”

“1 De Novembro”

“Ruínas”

“Todos Os Santos”

“Lanterna Dos Afogados”



Группа отправится в обширный тур в поддержку нового альбома.









+8 -0



( 3 ) просмотров: 1079

