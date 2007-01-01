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Видео с текстом от SATYRICON
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все новости группы
Moonspell
17 авг 2017
:
Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL
19 июн 2017
:
Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью
9 мар 2017
:
Название нового альбома MOONSPELL
12 фев 2017
:
MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD
23 авг 2016
:
Юбилейное издание MOONSPELL выйдет осенью
30 мар 2016
:
MOONSPELL впервые за 18 лет отыграли в Глазго
20 окт 2015
:
Музыканты SEPTICFLESH, MOONSPELL: Истории из туров
17 сен 2015
:
Новое видео MOONSPELL
12 июн 2015
:
MOONSPELL продлили соглашение с NAPALM RECORDS
26 май 2015
:
MOONSPELL выступят на DARKSIDE Festival
22 апр 2015
:
Видео с текстом от MOONSPELL
12 апр 2015
:
Видео с выступления MOONSPELL
15 мар 2015
:
MOONSPELL открыли тур
9 мар 2015
:
Рассказ о делюкс-издании MOONSPELL
6 мар 2015
:
Новое видео MOONSPELL
26 фев 2015
:
Семплы новых песен MOONSPELL
25 фев 2015
:
Вокалист MOONSPELL о сотрудничестве с JENS'ом BOGREN'ом
18 фев 2015
:
Видео с текстом от MOONSPELL
3 фев 2015
:
Новая песня MOONSPELL
23 янв 2015
:
Тизер к бонус-DVD MOONSPELL
15 янв 2015
:
Трек-лист винилового издания MOONSPELL
4 янв 2015
:
Новая песня MOONSPELL
21 дек 2014
:
Обложка нового альбома MOONSPELL
21 ноя 2014
:
Новый альбом MOONSPELL выйдет в марте
11 апр 2013
:
MOONSPELL могут выпустить миньон на родном языке
10 фев 2013
:
Фронтмен MOONSPELL: «Мои слова свободны, а мысли чисты»
21 дек 2012
:
MOONSPELL выпустили юбилейную фотокнигу
14 май 2012
:
Новое видео MOONSPELL
30 апр 2012
:
Тизер нового видео MOONSPELL
21 апр 2012
:
Фрагмент нового альбома MOONSPELL
13 апр 2012
:
Новое видео MOONSPELL
1 апр 2012
:
MOONSPELL ответили на вопросы поклонников
23 мар 2012
:
Тизер к новому видео MOONSPELL
15 мар 2012
:
Детали бокс-сета MOONSPELL и новый трек
8 фев 2012
:
Обложка нового альбома MOONSPELL
19 янв 2012
:
Подробности о новом альбоме MOONSPELL, его название и дата релиза
21 дек 2011
:
MOONSPELL на NAPALM RECORDS
8 июл 2011
:
Вокалист MOONSPELL о новом диске
28 июн 2011
:
Фронтмен MOONSPELL о новом альбоме
9 ноя 2010
:
MOONSPELL отыграли акустический сет на MTV
24 окт 2010
:
Акустический тур MOONSPELL
12 июл 2010
:
Профессиональные съемки с выступления MOONSPELL
7 июл 2010
:
У MOONSPELL появилась собственная марка
19 апр 2010
:
Бывший басист MOONSPELL о Peter'e Steele
29 дек 2009
:
MOONSPELL работают над «мелодичным, мрачным и мощным» альбомом
4 сен 2009
:
MOONSPELL работают над идеями для нового альбома
27 апр 2009
:
Заявление MOONSPELL по поводу отмены концерта в Минске
18 дек 2008
:
Anneke van Giersbergen участвует в туре MOONSPELL
16 дек 2008
:
Доступен трейлер с нового DVD MOONSPELL
14 июл 2008
:
Новое видео от MOONSPELL
15 май 2008
:
Fernando Ribeiro объясняет смысл песен нового альбома MOONSPELL
1 май 2008
:
Премьера видео MOONSPELL "Scorpion Flower" состоится 5 мая
15 мар 2008
:
MOONSPELL: подробности о новом альбоме
14 мар 2008
:
MOONSPELL: новые песни в сети
25 янв 2008
:
Фронтмен MOONSPELL делится новостями из студии
14 янв 2008
:
MOONSPELL озаглавили новый альбом
3 дек 2007
:
Видеоинтервью с вокалистом MOONSPELL
28 ноя 2007
:
Фронтмэн MOONSPELL о новом альбоме
18 ноя 2007
:
MOONSPELL работают над новым альбомом
13 авг 2007
:
Новая песня MOONSPELL
27 июн 2007
:
MOONSPELL перезапишут свой ранний материал
23 апр 2007
:
MOONSPELL обвиняются в пропаганде сатанизма
17 ноя 2006
:
Анимационное видео MOONSPELL "Luna" в сети
18 фев 2006
:
Сэмпл сингла с нового альбома MOONSPELL
14 фев 2006
:
Обложка и детали нового альбома MOONSPELL "Memorial"
8 фев 2006
:
Объявлена дата выхода нового альбома MOONSPELL
17 янв 2006
:
MOONSPELL едут в Россию
23 ноя 2005
:
MOONSPELL подписались на SPV
2 окт 2005
:
MOONSPELL запишут новый альбом в ноябре
11 мар 2004
:
MOONSPELL снимут DVD в Польше
4 дек 2001
:
Moonspell в России
17 авг 2017
Трек-лист и обложка предстоящего альбома
MOONSPELL
MOONSPELL опубликовали трек-лист и обложку нового альбома, получившего название "1755". Диск выйдет 3 ноября на Napalm Records.
Трек-лист:
“Em Nome Do Medo”
“1755”
“In Tremor Dei” (featuring Portuguese guest vocalist Paulo Bragança)
“Desastre”
“Abanão”
“Evento”
“1 De Novembro”
“Ruínas”
“Todos Os Santos”
“Lanterna Dos Afogados”
Группа отправится в обширный тур в поддержку нового альбома.
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3
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oleg2706
17 авг 2017, 21:08
жду альбом. прошлый Extinct очень даже хороший
Orgik
17 авг 2017, 21:36
10/10
Shini
17 авг 2017, 23:10
тоже жду!!!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).