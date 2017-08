сегодня



Трейлер нового релиза THE WHO 13 октября на Eagle Rock Entertainment состоится выпуск "Tommy: Live At The Royal Albert Hall" THE WHO, который будет доступен на DVD, Blu-ray, 2CD и 3LP:



Introduction

“Overture”

“It’s A Boy”

“1921”

“Amazing Journey”

“Sparks”

“Eyesight To The Blind (The Hawker)”

“Christmas”

“Cousin Kevin”

“The Acid Queen”

“Do You Think It’s Alright?”

“Fiddle About”

“Pinball Wizard”

“There’s A Doctor”

“Go To The Mirror!”

“Tommy Can You Hear Me?”

“Smash The Mirror”

“Underture”

“I’m Free”

“Miracle Cure”

“Sensation”

“Sally Simpson”

“Welcome”

“Tommy’s Holiday Camp”

“We’re Not Gonna Take It”

“I Can’t Explain”

“Join Together”

“I Can See For Miles”

“Who Are You”

“Love, Reign O’er Me”

“Baba O’Reilly”

“Won’t Get Fooled Again”











