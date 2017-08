17 авг 2017



Новый альбом TWINGIANT выйдет в октябре Новый альбом TWINGIANT, получивший название "Blood Feud", выйдет на лейбле Argonauta Records 13 октября.



Трек-лист:



“Throttled”

“Poison Control Party Line”

“Ride The Gun”

“Re-Fossilized”

“Shadow Of South Mountain”

“Formally Known As”

“Last Man Standing”

“Kaishakunin”









