Новое видео KEE OF HEARTS "Bridge To Heaven", новое видео группы KEE OF HEARTS, , в состав которой входят вокалист FAIR WARNING Tommy Heart и бывший гитарист EUROPE Kee Marcello, а также Ken Sandin (ex-ALIEN) и Marco Di Salvia (PINO SCOTTO), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kee Of Hearts", выходящего пятнадцатого сентября:



“The Storm”

“A New Dimension”

“Crimson Dawn”

“Bridge To Heaven”

“Stranded”

“Mama Don't Cry”

“Invincible”

“S.O.S.”

“Edge Of Paradise”

“Twist Of Fate”

“Learn To Love Again”



























