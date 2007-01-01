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Шесть альбомов LINKIN PARK получили платину RIAA присвоила шести записям LINKIN PARK новые платиновые статусы:



* "Minutes To Midnight" получил двойную платину. До этого он уже был дважды платиновым по состоянию на 15 ноября 2007 года.

* "A Thousand Suns" получил платину, золото было получено 11 января 2011 года.

* "Hybrid Theory" получил одиннадцатую платину. Бриллиантовую награду (10 платин) альбом получил седьмого января 2005 года.

* "Living Things" получил платину, золото было получено 4 апреля 2013 года.

* "Meteora" получила три платины, добавившиеся к четырём по состоянию на 26 февраля 2004 года.

* Альбом LINKIN PARK & Jay-Z "Collision Course" получил платину, первая была получена 19 июля 2005 года.







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