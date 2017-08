сегодня



Новая песня ROBERT PLANT Новый альбом Роберта Планта Carry Fire будет выпущен на лейбле Nonesuch/Warner Bros. Records 13 октября. Пластинка доступна для предзаказа на всех цифровых площадках, а также на сайтах nonesuch.com и robertplant.com. Вместе с оформлением покупки альбома для моментальной загрузки станет доступен первый трек The May Queen. При оформлении предзаказа через сайты nonesuch.com и robertplant.com дополнительным подарком станет лимитированный постер с изображением обложки альбома.



Carry Fire - одиннадцатый соло альбом и первый полномасштабный релиз с момента выхода Lullaby … and The Ceaseless Roar 2014 года. Обе пластинки записывались Плантом на западе Англии и в Уэльсе на студии Top Cat studio in Box с дополнительными записями на студиях Real World и Rockfield. При записи альбома Lullaby музыканту помогал коллектив The Sensational Space Shifters: Джон Бэггот (клавишные, синтезатор, перкуссия, барабаны, эффекты), Джастин Адамс (электрогитара, акустическая гитара, мандолина, перкуссия, тамбурин), Дэйв Смит (бендир (марокканский барабан), тамбурин, джемба, ударная установка) и Лиам Скин Тайсон (добро, электрогитара, 12-ти струнная гитара, стил-гитара).



Помимо Планта и Space Shifters в записи альбома приняли участие еще несколько звездных гостей. В композиции Bluebirds Over The Mountain к Роберту присоединяется Крисси Хайнд (песня написана легендой рокабилли Эрселом Хики и позже записана Ричи Валенсом и The Beach Boys). Албанский виолончелист Рэди Хаса появляется в трех треках, как и известный музыкант Сет Лэйкман, исполняющий партии на альте и скрипке.



Плант и Spaceshifters, в состав которых сейчас входит Лейкман, отметят релиз Carry Fire началом мирового тура в ноябре 2017. Отправной точкой станет Объединенное Королевство Великобритании и Ирландия, позже турне охватит все уголки планеты. Даты скоро будут анонсированы, актуальную информацию можно отслеживать на сайте www.robertplant.com.



Плант и группа провели два года в совместном туре в поддержку альбома Lullaby … and The Ceaseless Roar. В связи с этим их уникальные звучание и образ эволюционировали даже в нечто более креативное и мощное.



Плант, некоторое время живший в Техасе и три года назад вернувшийся в родную Англию, представляет свои новые песни, которые смешивают в себе необычные ритмы с натурализмом и затаившейся силой.



«Я уважаю и получаю удовольствие от моих старых работ, но каждый раз я нахожу стимулы и поддаюсь соблазну создать что-то новое. Я должен смешивать старое с новым. Постепенно импульс группы обрел определенную свободу, создав новое звучание и освободив простор для новых мелодий, настроений и аранжировок», - говорит Плант.



Альбом Lullaby … and The Ceaseless Roa” вошел в топ-10 чартов по всему миру, начиная от американского SoundScan/Billboard 200 до хит-парадов Бельгии, Канады, Финляндии, Венгрии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Объединенного Королевства Великобритании.



Помимо коммерческого успеха Lullaby … and The Ceaseless Roar получил восторженные рецензии от таких уважаемых медиа, как NPR Music (альбом попал в их список 50 любимых альбомов 2014 года), который написал:

«Планту по-прежнему являет собой харизму, исполненную величия. Он существует между определяющим хард-рок прошлым и постоянно создающим новое настоящим… Альбом словно наслаивает элементы таким образом, будто они отражают память, создавая новые конструкции из осколков музыкального прошлого». Издание The Wall Street Journal отметило: «Роберт Плант знает, где находится прошлое рока, и он привносит рок в будущее». В свою очередь The New York Times превозносит голос певца, звучащий, будто из другого мира: «Устойчивый, андрогинный, сбалансированный между спокойствием и болью».



Британский Guardian объявил альбом Lullaby … and The Ceaseless Roar «фантастическим: он смелый, темный и удовлетворяющий. The Sensationаl Space Shifters – чрезвычайно впечатляющая группа… Музыканты будто творят настоящую алхимию, сводя воедино несовместимые музыкальные влияния и превращая их в нечто гармоничное и волнующее». Pitchfork назвал пластинку Lullaby «самой смелой и откровенной работой за всю карьеру Планта».



Трек-лист :



1. The May Queen

2. New World…

3. Season’s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… a wall and not a fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent http://www.robertplanthomepage.com







