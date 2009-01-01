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*Robert Plant*



18 авг 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 мар 2017 : 		 ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a

1 мар 2017 : 		 Фрагмент выступления ROBERT PLANT

22 янв 2017 : 		 ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION

18 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT

15 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

13 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

12 окт 2016 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

22 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

3 май 2016 : 		 ROBERT PLANT выступил с DEBORAH BONHAM

14 дек 2015 : 		 ROBERT PLANT записал кавер-версию ELBOW

27 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a

6 ноя 2015 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

17 сен 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

1 июл 2015 : 		 ROBERT PLANT сыграл самого себя

25 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

10 июн 2015 : 		 ROBERT PLANT страдает от ларингита

23 мар 2015 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к JACK WHITE

3 мар 2015 : 		 Винил от ROBERT PLANT'a

12 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT о прошлом и будущем

9 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT пояснил своё нежелание вновь петь в LED ZEPPELIN

10 окт 2014 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

11 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT: «Я хотел бы записаться с JACK'ом WHITE'ом»

4 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT призывает JIMMY PAGE'a заняться музыкой

24 авг 2014 : 		 Короткометржка от ROBERT PLANT

7 авг 2014 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

30 июн 2014 : 		 ROBERT PLANT исполнил новую песню

24 июн 2014 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a выйдет в сентябре

2 май 2014 : 		 ROBERT PLANT на NONESUCH RECORDS

19 мар 2014 : 		 ROBERT PLANT не приедет в Россию

16 июн 2013 : 		 DAVID COVERDALE хочет помириться с ROBERT'ом PLANT'ом

8 июн 2013 : 		 ROBERT PLANT: 'Мой голос больше не похож на завывания кастрата'

24 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

16 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

8 май 2013 : 		 ROBERT PLANT попросил суд оградить его от назойливой поклонницы

29 апр 2013 : 		 ROBERT PLANT принял участие в записи нового сингла PATTY GRIFFIN

25 мар 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

15 мар 2013 : 		 Осенью выйдет биография ROBERT'a PLANT'a

17 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к PATTY GRIFFIN

14 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT хочет "немного отдохнуть"

6 июл 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

26 июн 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

6 июн 2012 : 		 Детали концертного релиза ROBERT PLANT & The Band Of Joy

24 фев 2012 : 		 ROBERT PLANT представит новую группу на фестивале WOMAD

15 окт 2011 : 		 ROBERT PLANT получил новую награду

29 сен 2011 : 		 ROBERT PLANT объединил усилия с тенором

26 июн 2011 : 		 Новый DVD ROBERT PLANT'a выйдет в августе

22 июн 2011 : 		 ROBERT PLANT получит новую награду

24 май 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на AMERICANA HONORS & AWARDS

9 фев 2011 : 		 ROBERT PLANT выпустит новый сингл

6 фев 2011 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a в "Late Show With David Letterman"

24 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT заявил, что новый альбом BAND OF JOY будет содержать оригинальный материал

14 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на BRIT AWARD

2 ноя 2010 : 		 Доступно выступление ROBERT'a PLANT'a

24 сен 2010 : 		 ROBERT PLANT сказал, что BAND OF JOY скоро начнут сочинять новый материал

23 сен 2010 : 		 Шоу в Нью-Йорке ROBERT'a PLANT'a доступно для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROBERT'a PLANT'a

31 авг 2010 : 		 ROBERT PLANT завязывает с рок-музыкой

5 авг 2010 : 		 Новое видео от ROBERT'a PLANT'a

3 авг 2010 : 		 Качественное видео с выступления ROBERT PLANT And BAND OF JOY

17 июл 2010 : 		 ROBERT PLANT отыграл первый концерт с BAND OF JOY

4 июн 2010 : 		 ROBERT PLANT представил новый альбом

28 мар 2010 : 		 ROBERT PLANT и BAND OF JOY планируют турне

15 фев 2010 : 		 ROBERT PLANT работает над сольным альбомом

25 ноя 2009 : 		 ROBERT PLANT отправился в студию с известным продюсером

11 фев 2009 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS получили 5 Грэмми

28 авг 2006 : 		 ROBERT PLANT: Бокс-сет "NIne Lives" выйдет в ноябре

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Новая песня ROBERT PLANT

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Новый альбом Роберта Планта Carry Fire будет выпущен на лейбле Nonesuch/Warner Bros. Records 13 октября. Пластинка доступна для предзаказа на всех цифровых площадках, а также на сайтах nonesuch.com и robertplant.com. Вместе с оформлением покупки альбома для моментальной загрузки станет доступен первый трек The May Queen. При оформлении предзаказа через сайты nonesuch.com и robertplant.com дополнительным подарком станет лимитированный постер с изображением обложки альбома.

Carry Fire - одиннадцатый соло альбом и первый полномасштабный релиз с момента выхода Lullaby … and The Ceaseless Roar 2014 года. Обе пластинки записывались Плантом на западе Англии и в Уэльсе на студии Top Cat studio in Box с дополнительными записями на студиях Real World и Rockfield. При записи альбома Lullaby музыканту помогал коллектив The Sensational Space Shifters: Джон Бэггот (клавишные, синтезатор, перкуссия, барабаны, эффекты), Джастин Адамс (электрогитара, акустическая гитара, мандолина, перкуссия, тамбурин), Дэйв Смит (бендир (марокканский барабан), тамбурин, джемба, ударная установка) и Лиам Скин Тайсон (добро, электрогитара, 12-ти струнная гитара, стил-гитара).

Помимо Планта и Space Shifters в записи альбома приняли участие еще несколько звездных гостей. В композиции Bluebirds Over The Mountain к Роберту присоединяется Крисси Хайнд (песня написана легендой рокабилли Эрселом Хики и позже записана Ричи Валенсом и The Beach Boys). Албанский виолончелист Рэди Хаса появляется в трех треках, как и известный музыкант Сет Лэйкман, исполняющий партии на альте и скрипке.

Плант и Spaceshifters, в состав которых сейчас входит Лейкман, отметят релиз Carry Fire началом мирового тура в ноябре 2017. Отправной точкой станет Объединенное Королевство Великобритании и Ирландия, позже турне охватит все уголки планеты. Даты скоро будут анонсированы, актуальную информацию можно отслеживать на сайте www.robertplant.com.

Плант и группа провели два года в совместном туре в поддержку альбома Lullaby … and The Ceaseless Roar. В связи с этим их уникальные звучание и образ эволюционировали даже в нечто более креативное и мощное.

Плант, некоторое время живший в Техасе и три года назад вернувшийся в родную Англию, представляет свои новые песни, которые смешивают в себе необычные ритмы с натурализмом и затаившейся силой.

«Я уважаю и получаю удовольствие от моих старых работ, но каждый раз я нахожу стимулы и поддаюсь соблазну создать что-то новое. Я должен смешивать старое с новым. Постепенно импульс группы обрел определенную свободу, создав новое звучание и освободив простор для новых мелодий, настроений и аранжировок», - говорит Плант.

Альбом Lullaby … and The Ceaseless Roa” вошел в топ-10 чартов по всему миру, начиная от американского SoundScan/Billboard 200 до хит-парадов Бельгии, Канады, Финляндии, Венгрии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Объединенного Королевства Великобритании.

Помимо коммерческого успеха Lullaby … and The Ceaseless Roar получил восторженные рецензии от таких уважаемых медиа, как NPR Music (альбом попал в их список 50 любимых альбомов 2014 года), который написал:
«Планту по-прежнему являет собой харизму, исполненную величия. Он существует между определяющим хард-рок прошлым и постоянно создающим новое настоящим… Альбом словно наслаивает элементы таким образом, будто они отражают память, создавая новые конструкции из осколков музыкального прошлого». Издание The Wall Street Journal отметило: «Роберт Плант знает, где находится прошлое рока, и он привносит рок в будущее». В свою очередь The New York Times превозносит голос певца, звучащий, будто из другого мира: «Устойчивый, андрогинный, сбалансированный между спокойствием и болью».

Британский Guardian объявил альбом Lullaby … and The Ceaseless Roar «фантастическим: он смелый, темный и удовлетворяющий. The Sensationаl Space Shifters – чрезвычайно впечатляющая группа… Музыканты будто творят настоящую алхимию, сводя воедино несовместимые музыкальные влияния и превращая их в нечто гармоничное и волнующее». Pitchfork назвал пластинку Lullaby «самой смелой и откровенной работой за всю карьеру Планта».

Трек-лист :

1. The May Queen
2. New World…
3. Season’s Song
4. Dance With You Tonight
5. Carving Up The World Again… a wall and not a fence
6. A Way With Words
7. Carry Fire
8. Bones Of Saints
9. Keep It Hid
10. Bluebirds Over The Mountain
11. Heaven Sent



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