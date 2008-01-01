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GENE SIMMONS : «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» В ходе недавнего интервью Windsor Star у GENE'a SIMMONS'a спросили, жалеет ли он о том, что пытался запатентовать «козу»:



«Я ни о чём не жалею. Просыпайтесь каждое утро, и пусть ваша совесть будет вашей путеводной звездой. А знаете, что я владею логотипом на мешок с бабосом? Ну значок бакса на мешке с баблом. У меня такого много. Например правами на "motion pictures". Каждый, кто считает, что это глупо — самое глупое, что я делаю на постоянной основе, так это напяливаю каблуки и крашусь больше, чем ваши мамы. Люди говорят: "ты не можешь этого делать". А на самом деле, сучечки, — могу. Я могу всё, что захочу».







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