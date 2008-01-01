Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [89]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [70]
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [49]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [22]
*Успехи в чартах ACCEPT [16]
*
[= ||| все новости группы



*Gene Simmons*



21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

| - |
|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего интервью Windsor Star у GENE'a SIMMONS'a спросили, жалеет ли он о том, что пытался запатентовать «козу»:

«Я ни о чём не жалею. Просыпайтесь каждое утро, и пусть ваша совесть будет вашей путеводной звездой. А знаете, что я владею логотипом на мешок с бабосом? Ну значок бакса на мешке с баблом. У меня такого много. Например правами на "motion pictures". Каждый, кто считает, что это глупо — самое глупое, что я делаю на постоянной основе, так это напяливаю каблуки и крашусь больше, чем ваши мамы. Люди говорят: "ты не можешь этого делать". А на самом деле, сучечки, — могу. Я могу всё, что захочу».

GENE SIMMONS Doesn



Like!+4Dislike!-18


КомментарииСкрыть/показать 16 )

decided
21 авг 2017, 12:02		Иж ты демон проклятый ! =)))

lansvansdans
21 авг 2017, 12:40		поплыл

serb
21 авг 2017, 12:47		Это называется - звериный оскал капитализма.

StygianSaviour
21 авг 2017, 12:56		поплыл [2]

Nowhere
21 авг 2017, 13:04		чзх? чё за английский везде, дарксайд?

WarSong
21 авг 2017, 13:05		Отстаньте от мужика. Ну решил попранковать под конец жизни, может себе это позволить.

StygianSaviour
21 авг 2017, 13:15		Nowhere, справа вверху страницы нажми на флаг, все будет как у людей.

vasso
21 авг 2017, 14:44		жидомасон грёбаный.
ненавижу кис((((

шо не интервью - всё про бабки....

HailtoSlave
21 авг 2017, 15:16		Жидок сел на банку в очередной раз, банка лопнула распидорасив очко, но Симмонс заявил, что это так и задумано)

HailtoSlave
21 авг 2017, 15:21		Рубрика "как постоянно зашквариваться и не подавать виду"

GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 : PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 : SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 : Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 : VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 : GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 : GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 : NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 : GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
16 апр 2017 : GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 : GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
17 фев 2017 : GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 : GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 : GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 : GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
20 май 2016 : GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 : GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 : Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 : GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 : GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 : Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 : GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 : GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 : GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 : Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 : GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
18 мар 2016 : GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
18 окт 2015 : GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
5 ноя 2014 : GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
22 окт 2014 : GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 : GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
15 апр 2008 : GENE SIMMONS снимется в японском кино

Benji Marshall
21 авг 2017, 16:15		не стоит обращать внимание, развлекается как хочет, не факт, что он действительно думает так, как говорит

BobaKoba
21 авг 2017, 16:28		Не жалею, не зову, не плачу,
Все не пройдет, пока на наглой роже грим. (и помада, йоу!)
Увяданьем мозга на мешках с баблом охваченный,
Я могу и буду, сучечки, молодым.

Flashback
21 авг 2017, 17:20
Нищеброд-поклонник, повзрослев немного,
Перестал альбомы мои покупать.
Заебался рожу под пидораса красить,
Раз музыка не катит, буду прозой срать.

rassol
21 авг 2017, 17:52		Я вот думаю, он всегда такой мудак был, или это от старости?

BobaKoba
21 авг 2017, 18:27		Занятие это любил Козлодоев,
И совестью всех заражал...
Кумиром народным служил Козлодоев,
И ...ну да, кое-кто его уважал...
А ныне, а ныне попрятались суки (такие вот фанаты!)
В окошки отдельных Мозилл.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает ... козу.

Артур Коури
21 авг 2017, 18:37		Kiss конечно нормальная группа, есть у них хорошие песни, классные шоу и все такое, но блядь этот их патентист предельно отвратительный тип





Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 3558

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Xandria Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом