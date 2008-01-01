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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
В ходе недавнего интервью Windsor Star у GENE'a SIMMONS'a спросили, жалеет ли он о том, что пытался запатентовать «козу»:
«Я ни о чём не жалею. Просыпайтесь каждое утро, и пусть ваша совесть будет вашей путеводной звездой. А знаете, что я владею логотипом на мешок с бабосом? Ну значок бакса на мешке с баблом. У меня такого много. Например правами на "motion pictures". Каждый, кто считает, что это глупо — самое глупое, что я делаю на постоянной основе, так это напяливаю каблуки и крашусь больше, чем ваши мамы. Люди говорят: "ты не можешь этого делать". А на самом деле, сучечки, — могу. Я могу всё, что захочу».
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Nowhere
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StygianSaviour
vasso
ненавижу кис((((
шо не интервью - всё про бабки....
HailtoSlave
HailtoSlave
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 : PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 : SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 : Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 : VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 : GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 : GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 : NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 : GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
16 апр 2017 : GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 : GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
17 фев 2017 : GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 : GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 : GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 : GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
20 май 2016 : GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 : GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 : Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 : GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 : GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 : Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 : GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 : GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 : GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 : Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 : GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
18 мар 2016 : GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
18 окт 2015 : GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
5 ноя 2014 : GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
22 окт 2014 : GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 : GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
15 апр 2008 : GENE SIMMONS снимется в японском кино
Benji Marshall
BobaKoba
Все не пройдет, пока на наглой роже грим. (и помада, йоу!)
Увяданьем мозга на мешках с баблом охваченный,
Я могу и буду, сучечки, молодым.
Flashback
Нищеброд-поклонник, повзрослев немного,
Перестал альбомы мои покупать.
Заебался рожу под пидораса красить,
Раз музыка не катит, буду прозой срать.
rassol
BobaKoba
И совестью всех заражал...
Кумиром народным служил Козлодоев,
И ...ну да, кое-кто его уважал...
А ныне, а ныне попрятались суки (такие вот фанаты!)
В окошки отдельных Мозилл.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает ... козу.
Артур Коури
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