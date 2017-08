сегодня



Обложка и трек лист нового альбома FIREBALL MINISTRY FIREBALL MINISTRY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Remember The Story", выход которого намечен на шестое октября на Cleopatra Records:



01. End Of Our Truth02. Everything You Wanted03. Back On Earth04. The Answer05. Dying To Win06. Stop Talking07. Weaver's Dawn08. Remember The Story09. All For Naught10. I Don't Believe A Word















