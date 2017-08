сегодня



Новый альбом SORROWS PATH выйдет осенью SORROWS PATH выпустят новую работу, "Touching Infinity", двадцать второго сентября на Iron Shield Records:



"Intro To Infinity"

"Fantasies Will Never Die"

"Leneh"

"My Chosen God"

"Metaphysical Song"

"The Subconscious"

"Beauty"

"Forgiveness"

"Revival Of Feminine Grandeur"

"Touching Infinity"









