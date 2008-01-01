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*Trollfest*



19 авг 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

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25 фев 2017 : 		 Новое видео TROLLFEST

12 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

19 дек 2016 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

10 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

27 окт 2016 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

1 апр 2014 : 		 Новое видео TROLLFEST

5 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни TROLLFEST

10 янв 2014 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте

29 июн 2013 : 		 TROLLFEST приступили к записи

25 мар 2013 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2013 : 		 TROLLFEST планируют подарок на юбилей

27 июл 2012 : 		 Новое видео TROLLFEST

29 июн 2012 : 		 Новая песня TROLLFEST

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома TROLLFEST

1 июн 2012 : 		 TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом

5 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

7 ноя 2011 : 		 TROLLFEST начали запись альбома

29 сен 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST

14 авг 2011 : 		 Видео с выступления TROLLFEST

7 май 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST

10 апр 2011 : 		 Новый трейлер TROLLFEST

8 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

14 янв 2011 : 		 TROLLFEST на NOISEART RECORDS

10 окт 2010 : 		 Концертное видео TROLLFEST

10 июл 2010 : 		 Новая песня TROLLFEST

10 янв 2010 : 		 TROLLFEST начинают работу в студии

27 дек 2009 : 		 TROLLFEST: Видео из России

22 май 2009 : 		 TROLLFEST : новый ЕР выйдет в июле

31 дек 2008 : 		 Три новые песни от TROLLFEST

7 окт 2008 : 		 TROLLFEST опубликовали обложку и трек-лист нового альбома

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Новое видео TROLLFEST

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"Hen Of Hades", новое видео группы TROLLFEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Helluva".

TROLLFEST Debut вЂњHen Of HadesвЂќ Music Video; 2018 European Scheduled




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

dek
19 авг 2017, 17:23		хоспади, КАКОЕ ГУАНО...
и ведь это сделал взрослый человек, мля, европеец ведь сделал это какой то...
(я про клип)


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