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Trollfest
19 авг 2017
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Новое видео TROLLFEST
21 мар 2017
:
Новое видео TROLLFEST
25 фев 2017
:
Новое видео TROLLFEST
12 янв 2017
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Трейлер нового альбома TROLLFEST
19 дек 2016
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Новое видео TROLLFEST
25 ноя 2016
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Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
10 ноя 2016
:
Трейлер нового альбома TROLLFEST
27 окт 2016
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Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой
1 апр 2014
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Новое видео TROLLFEST
5 мар 2014
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Фрагмент новой песни TROLLFEST
10 янв 2014
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Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте
29 июн 2013
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TROLLFEST приступили к записи
25 мар 2013
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22 янв 2013
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27 июл 2012
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29 июн 2012
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Новая песня TROLLFEST
2 июн 2012
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Тизер нового альбома TROLLFEST
1 июн 2012
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TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом
5 апр 2012
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Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
7 ноя 2011
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TROLLFEST начали запись альбома
29 сен 2011
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Новое видео TROLLFEST
14 авг 2011
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Видео с выступления TROLLFEST
7 май 2011
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Новое видео TROLLFEST
10 апр 2011
:
Новый трейлер TROLLFEST
8 фев 2011
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Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST
14 янв 2011
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TROLLFEST на NOISEART RECORDS
10 окт 2010
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Концертное видео TROLLFEST
10 июл 2010
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Новая песня TROLLFEST
10 янв 2010
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27 дек 2009
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TROLLFEST: Видео из России
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TROLLFEST : новый ЕР выйдет в июле
31 дек 2008
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Три новые песни от TROLLFEST
7 окт 2008
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TROLLFEST опубликовали обложку и трек-лист нового альбома
сегодня
Новое видео
TROLLFEST
"Hen Of Hades", новое видео группы TROLLFEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Helluva".
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dek
19 авг 2017, 17:23
хоспади, КАКОЕ ГУАНО...
и ведь это сделал взрослый человек, мля, европеец ведь сделал это какой то...
(я про клип)
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просмотров: 156
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dek
и ведь это сделал взрослый человек, мля, европеец ведь сделал это какой то...
(я про клип)
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).