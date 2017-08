сегодня



Новая песня THE WALKING DEAD ORCHESTRA "Dogmes Anxiogenes”, новое видео группы THE WALKING DEAD ORCHESTRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Resurrect", выходящего тринадцатого октября на Unique Leader Records.





Resurrect by The Walking Dead Orchestra





+0 -1



просмотров: 103