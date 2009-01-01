сегодня



Успехи в чартах ACCEPT Новая работа ACCEPT, "The Rise Of Chaos", оказалась на следующих позициях:



Germany: #3

Switzerland: #4

Finland: #5

Czech Republic: #5

Sweden: #10 (Hard Rock #1, Vinyl #1, Physical: #2)

Austria: #13

Poland: #26

Belgium: #31 (Wallonia #25, Flanders #36)

France: #40

Japan #54 (International #7)

Canada: #103 (#2 Hard Music, #24 Current Albums, #27 Top Albums)

UK: #105 (#4 Rock, #5 Indie)

USA: #140 (#3 Hard Music, #11 Rock, #27 Top Currents)

Netherlands: #177











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