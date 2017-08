BLOOD GOD записали AC/DC, ACCEPT, JUDAST PRIEST

, Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Blood God







19 2017 : BLOOD GOD AC/DC, ACCEPT, JUDAST PRIEST

13 2014 : BLOOD GOD

9 2012 : BLOOD GOD

2 2012 : BLOOD GOD





BLOOD GOD AC/DC, ACCEPT, JUDAST PRIEST 29 BLOOD GOD "Rock'N'Roll Warmachine", - AC/DC, ACCEPT, JUDAST PRIEST:





CD1 - Thunderbeast



Crusaders Of God

Bullet To The Head

City Of Bones

Vampire Holocaust

Girl To Adore

Super Hot Vampire Lady

Devil Dog

Super Killer Death Match

Anti Hero

Second Hand Woman

Firethrone Overlord

Murdermaker

Heavy Metal Monsternaut

Thunderbeast

Painkiller (Judas Priest Cover) (Bonus Track)

Fast As A Shark (Accept Cover) (Bonus Track)



CD2 - Blood Is My Trademark



Slaugtherman

Monstermaker

Defenders Of The Throne Of Fire

Warhordes From The Underworld

Carnager

Sexy Music For Sexy People

Blood Is My Trademark

World Of Blood Gods

Mr. Kill

Dragonbeasts Are Rising

Hail Caesar (AC/DC Cover) (Bonus Track)

Heavy Duty (Judas Priest Cover) (Bonus Track)



CD3 - No Brain But Balls



Blow Job Barbie

Womanizer

Nasty Lover

Stupid But Sexy

This Woman Makes Me Crawl

No Brain But Balls

Psycho Pussy

Lovemaker

Rock The Hell Out Of Me

Love And Pain

Hangover From Hell

Hard Rock Party Bus

Sex Kitten

Rock'N'Roll Warmachine (Bonus Track)

Demon Lady (Bonus Track)

3 Riff Hit (Bonus Track)

Hard Rocking (Bonus Track)









