18 авг 2017



Новое видео REVOLUTION SAINTS Группа REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, OZZY OSBOURNE, BAD ENGLISH, HARDLINE), Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES, SHAW/BLADES) и Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO, BURNING RAIN), выпустит новую работу, записанную с продюсером Alessandro Del Vecchio и получившую название "Light In The Dark", тринадцатого октября.



Видео на композицию "Freedom" доступно ниже.



Трек-лист:



01. Light In The Dark

02. Freedom

03. Ride On

04. I Wouldn't Change A Thing

05. Don's Surrender

06. Take You Down

07. The Storm Inside

08. Can't Run Away From Love

09. Running On The Edge

10. Another Chance

11. Falling Apart

12. Back On My Trail (live, bonus track on deluxe edition only)

13. Turn Back Time (live, bonus track on deluxe edition only)

14. Here Forever (live, bonus track on deluxe edition only)

15. Locked Out Of Paradise (live, bonus track on deluxe edition only)



Bonus DVD contents:



* REVOLUTION SAINTS live at Frontiers Rock Festival ("Back On My Trail," "Turn Back Time," "Here Forever," "Locked Out Of Paradise")

* Making of "Light In The Dark" (documentary)

* "Light In The Dark" (song video)

* "I Wouldn't Change A Thing" (song video)



















