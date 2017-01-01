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*Exit Eden*



18 авг 2017 : 		 Кавер-версия LADY GAGA от EXIT EDEN

4 авг 2017 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от EXIT EDEN

21 июл 2017 : 		 Новое видео EXIT EDEN

7 июл 2017 : 		 Кавер-версия RIHANNA от EXIT EDEN

17 июн 2017 : 		 Вокалистки AVANTASIA и VISIONS OF ATLANTIS в EXIT EDEN

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|||| 18 авг 2017

Кавер-версия LADY GAGA от EXIT EDEN

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"Paparazzi", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню LADY GAGA, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner:

01. Question Of Time
02. Unfaithful
03. Incomplete
04. Impossible
05. Frozen
06. Heaven
07. Firework
08. Skyfall
09. Total Eclipse
10. Paparazzi
11. Fade To Grey

EXIT EDEN Feat. AVANTASIA, VISIONS OF ATLANTIS Singers: Video For Cover Of LADY GAGA














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