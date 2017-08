18 авг 2017



Кавер-версия LADY GAGA от EXIT EDEN "Paparazzi", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню LADY GAGA, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner:



01. Question Of Time

02. Unfaithful

03. Incomplete

04. Impossible

05. Frozen

06. Heaven

07. Firework

08. Skyfall

09. Total Eclipse

10. Paparazzi

11. Fade To Grey































+3 -4



просмотров: 345