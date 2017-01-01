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*Phil Campbell And The Bastard Sons*



18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST

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|||| 18 авг 2017

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

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Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS' (formerly PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына Todd, Dane и Tyla, а также вокалист Neil Starr, приступила к записи дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2018 года.

MOTГ–RHEAD Guitarist's PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Begins Recording Debut Album






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