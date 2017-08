18 авг 2017



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS' (formerly PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына Todd, Dane и Tyla, а также вокалист Neil Starr, приступила к записи дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2018 года.















