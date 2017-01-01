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Новый альбом TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN выйдет осенью
Группа TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN, в состав которой входит сын гитариста AEROSMITH Brad'a Whitford'a, заключила соглашение с лейблом Snakefarm Records, на котором в ноябре состоится релиз нового альбома, запись которого проходила в Нэшвилле вместе с John'ом Fields'ом (SOUL ASYLUM, Paul Westerberg). |
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