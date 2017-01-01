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*Tyler Bryant & The Shakedown*



19 авг 2017 : 		 Новый альбом TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN выйдет осенью

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Новый альбом TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN выйдет осенью

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Группа TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN, в состав которой входит сын гитариста AEROSMITH Brad'a Whitford'a, заключила соглашение с лейблом Snakefarm Records, на котором в ноябре состоится релиз нового альбома, запись которого проходила в Нэшвилле вместе с John'ом Fields'ом (SOUL ASYLUM, Paul Westerberg).

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN Feat. AEROSMITH Guitarist's Son: Self-Titled Album Due In November



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