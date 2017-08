18 авг 2017



Новое видео THE HAUNTED "Preachers Of Death", новое видео группы THE HAUNTED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Strength In Numbers", выход которого запланирован на двадцать пятое августа на Century Media. Запись проходила в Parlour Studios, Kettering, Northamptonshire, England вместе с продюсером Russ'ом Russell'ом (NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, THE EXPLOITED). Обложку для альбома создал Andreas Pettersson, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Fill The Darkness With Black

02. Brute Force

03. Spark

04. Preachers Of Death

05. Strength In Numbers

06. Tighten The Noose

07. This Is The End

08. The Fall

09. Means To An End

10. Monuments



Лимитированная версия будет содержать два бонус-трека, "Illusions" и "Sinister", расширенное оформление и три стикера.























