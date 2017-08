сегодня



Вышла неизданная песня гитариста HEADCAT с Лемми Danny B. Harvey, игравший с Лемми в HEADCAT, выпустил новый сборник с Annie Marie Lewis. В этот диск вошла кавер-версия песни Пресли "Trying To Get To You", в которой можно услышать вокал Лемми и игру Danny на басу. Диск доступен для покупки по этому адресу.



















