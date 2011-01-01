Фраза, имя группы
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Видео с текстом от SATYRICON
[89]
OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей»
[70]
Профессиональное видео с выступления ACCEPT
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все новости группы
P.O.D.
21 авг 2017
:
Новая песня P.O.D.
25 авг 2015
:
P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне
14 авг 2015
:
Новое видео P.O.D.
13 авг 2015
:
Новая песня P.O.D.
11 авг 2015
:
Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.
7 авг 2015
:
Новая песня P.O.D.
10 июн 2015
:
Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.
9 июн 2015
:
Новая песня P.O.D.
22 май 2015
:
P.O.D. завершают работу над новым альбомом
13 май 2015
:
Новый альбом P.O.D. «концептуален»
20 апр 2015
:
Новый альбом P.O.D. выйдет в августе
2 мар 2015
:
P.O.D. начали запись
24 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома P.O.D.
4 июл 2014
:
P.O.D. выпустят акустический альбом
23 окт 2013
:
Делюкс-издание последнего альбома P.O.D.
19 июн 2013
:
Новое видео P.O.D.
4 июн 2013
:
Автограф-сессия P.O.D.
29 ноя 2012
:
Видео с выступления P.O.D.
1 ноя 2012
:
Песню P.O.D. признали слишком жестокой для фестиваля
16 авг 2012
:
Новое видео P.O.D.
10 июл 2012
:
Новый альбом P.O.D. доступен для прослушивания
4 июл 2012
:
Новое видео P.O.D.
24 июн 2012
:
Видео с текстом от P.O.D.
20 июн 2012
:
P.O.D. исполнили акустическую версию "Lost In Forever"
15 май 2012
:
Новое видео P.O.D.
9 май 2012
:
Обложка нового альбома P.O.D.
18 апр 2012
:
Новый сингл P.O.D. доступен для прослушивания
5 апр 2012
:
Новая песня P.O.D.
13 мар 2012
:
P.O.D. завершили работу над альбомом
7 окт 2011
:
P.O.D. подписали контракт с RAZOR & TIE
27 июл 2011
:
Новая песня P.O.D.
30 май 2011
:
P.O.D. представили новый трек
5 апр 2011
:
P.O.D. судятся с лейблом
сегодня
Новая песня
P.O.D.
"Soundboy Killa", новая песня группы P.O.D., доступна для прослушивания ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).