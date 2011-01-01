Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [89]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [70]
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [49]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [22]
*Успехи в чартах ACCEPT [16]
*
[= ||| все новости группы



*P.O.D.*



21 авг 2017 : 		 Новая песня P.O.D.

25 авг 2015 : 		 P.O.D. хотят сохранить концепцию в тайне

14 авг 2015 : 		 Новое видео P.O.D.

13 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

11 авг 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT в новой песне P.O.D.

7 авг 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

10 июн 2015 : 		 Музыканты IN THIS MOMENT, SICK OF IT ALL на новом альбоме P.O.D.

9 июн 2015 : 		 Новая песня P.O.D.

22 май 2015 : 		 P.O.D. завершают работу над новым альбомом

13 май 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. «концептуален»

20 апр 2015 : 		 Новый альбом P.O.D. выйдет в августе

2 мар 2015 : 		 P.O.D. начали запись

24 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома P.O.D.

4 июл 2014 : 		 P.O.D. выпустят акустический альбом

23 окт 2013 : 		 Делюкс-издание последнего альбома P.O.D.

19 июн 2013 : 		 Новое видео P.O.D.

4 июн 2013 : 		 Автограф-сессия P.O.D.

29 ноя 2012 : 		 Видео с выступления P.O.D.

1 ноя 2012 : 		 Песню P.O.D. признали слишком жестокой для фестиваля

16 авг 2012 : 		 Новое видео P.O.D.

10 июл 2012 : 		 Новый альбом P.O.D. доступен для прослушивания

4 июл 2012 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2012 : 		 Видео с текстом от P.O.D.

20 июн 2012 : 		 P.O.D. исполнили акустическую версию "Lost In Forever"

15 май 2012 : 		 Новое видео P.O.D.

9 май 2012 : 		 Обложка нового альбома P.O.D.

18 апр 2012 : 		 Новый сингл P.O.D. доступен для прослушивания

5 апр 2012 : 		 Новая песня P.O.D.

13 мар 2012 : 		 P.O.D. завершили работу над альбомом

7 окт 2011 : 		 P.O.D. подписали контракт с RAZOR & TIE

27 июл 2011 : 		 Новая песня P.O.D.

30 май 2011 : 		 P.O.D. представили новый трек

5 апр 2011 : 		 P.O.D. судятся с лейблом

| - |
|||| сегодня

Новая песня P.O.D.

*
zoom
*
* *
"Soundboy Killa", новая песня группы P.O.D., доступна для прослушивания ниже.

P.O.D. Premieres New Track






Like!+5Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 877

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Halloween Party 2017 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом