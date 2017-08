сегодня



Новое видео LYNCH MOB "Mr. Jekyll And Hyde", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Brotherhood", выходящего 8 сентября на Rat Pak Records. Продюсером материала стал Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, KXM). Альбом содержит 11 песен.



По словам Lynch'а, название альбома отражает самую сущность группы, которая стала «его второй семьёй», а коллеги превратились практически в братьев: «Мы прошли через очень многое, все вместе получили огромный опыт. И потом все эти чувства стали частью музыки».



Трек-лист "The Brotherhood":



01. Main Offender

02. Mr. Jekyll And Hyde

03. I'll Take Miami

04. Last Call Lady

05. Where We Started

06. The Forgotten Maiden's Pearl

07. Until the Sky Comes Down

08. Black Heart Days

09. Black Mountain

10. Dog Town Mystics

11. Miles Away

12. Until I Get My Gold (bonus track)



























