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*Lynch Mob*



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27 ноя 2008 : 		 Делюкс-издание от LYNCH MOB

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Новое видео LYNCH MOB

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"Mr. Jekyll And Hyde", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Brotherhood", выходящего 8 сентября на Rat Pak Records. Продюсером материала стал Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, KXM). Альбом содержит 11 песен.

По словам Lynch'а, название альбома отражает самую сущность группы, которая стала «его второй семьёй», а коллеги превратились практически в братьев: «Мы прошли через очень многое, все вместе получили огромный опыт. И потом все эти чувства стали частью музыки».

Трек-лист "The Brotherhood":

01. Main Offender
02. Mr. Jekyll And Hyde
03. I'll Take Miami
04. Last Call Lady
05. Where We Started
06. The Forgotten Maiden's Pearl
07. Until the Sky Comes Down
08. Black Heart Days
09. Black Mountain
10. Dog Town Mystics
11. Miles Away
12. Until I Get My Gold (bonus track)

Video Premiere: LYNCH MOB












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Benji Marshall
21 авг 2017, 16:19		старт был неплохим - первые два альбома хороши, потом -
все хуже и хуже


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