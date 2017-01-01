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*Forsaken *



21 авг 2017 : 		 Новая песня FORSAKEN

7 июн 2017 : 		 FORSAKEN на Mighty Music

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Новая песня FORSAKEN

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"Primal Wound", новая песня группы FORSAKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pentateuch", выход которого запланирован на 13 октября.

Трек-лист:

“Phaneros (Coming To Light)”
“Serpent Bride”
“The Banishment”
“Primal Wound”
“The Dove And The Raven”
“Decalogue”
“Sabaoth (The Law Giver)”
“Apocryphal Winds”

MaltaвЂ™s FORSAKEN Streaming вЂњPrimal WoundвЂќ Single; Pentateuch Album Details Revealed




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