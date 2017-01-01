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Новая песня FORSAKEN
"Primal Wound", новая песня группы FORSAKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pentateuch", выход которого запланирован на 13 октября.
Трек-лист:
“Phaneros (Coming To Light)”
“Serpent Bride”
“The Banishment”
“Primal Wound”
“The Dove And The Raven”
“Decalogue”
“Sabaoth (The Law Giver)”
“Apocryphal Winds”
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