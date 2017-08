сегодня



Новая песня FORSAKEN "Primal Wound", новая песня группы FORSAKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pentateuch", выход которого запланирован на 13 октября.



Трек-лист:



“Phaneros (Coming To Light)”

“Serpent Bride”

“The Banishment”

“Primal Wound”

“The Dove And The Raven”

“Decalogue”

“Sabaoth (The Law Giver)”

“Apocryphal Winds”











