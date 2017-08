сегодня



Новая песня MIDNITE HELLION "Enter The Nightmare", новая песня группы MIDNITE HELLION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Condemned to Hell", выход которого запланирован на 15 сентября.



Трек-лист:



“Black And White”

“Death Dealer”

“Cross The Line”

“Enter The Nightmare”

“Soldiers Of Hades”

“The Fever”

“Rip It Up”

“The Morrigan”

“Teenage Bloodsuckin’ Bimbos”











+0 -2



просмотров: 158