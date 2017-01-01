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20 авг 2017
Музыканты DIMMU BORGIR, 1349 на альбоме MORK
Тринадцатого октября Peaceville Records выпустят новую работу MORK, в записи которой принимали участие музыканты DIMMU BORGIR, 1349:
“Hedningens Spisse Brodder”
“Holdere Av Fortet”
“Forsteinet I Hat”
“Eremittens Dal”
“I Hornenes Blide”
“Likfølget”
“Et Rike I Nord”
“I Enden Av Tauet”
“Mørkets Alter”
“Gravøl”
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