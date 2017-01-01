Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от SATYRICON [89]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [70]
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [49]
*LINKIN PARK получили 11 платиновых наград [22]
*Успехи в чартах ACCEPT [16]
*
[= ||| все новости группы



*Mork*



20 авг 2017 : 		 Музыканты DIMMU BORGIR, 1349 на альбоме MORK

| - |
|||| 20 авг 2017

Музыканты DIMMU BORGIR, 1349 на альбоме MORK

*
zoom
*
* *
Тринадцатого октября Peaceville Records выпустят новую работу MORK, в записи которой принимали участие музыканты DIMMU BORGIR, 1349:

“Hedningens Spisse Brodder”
“Holdere Av Fortet”
“Forsteinet I Hat”
“Eremittens Dal”
“I Hornenes Blide”
“Likfølget” 
“Et Rike I Nord” 
“I Enden Av Tauet” 
“Mørkets Alter” 
“Gravøl”

MORK To Release Eremitten Dal Album Featuring Guest Appearances By DIMMU BORGIR, 1349 Members




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 521

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Amon Amarth, Havok Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом