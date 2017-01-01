20 авг 2017



Музыканты DIMMU BORGIR, 1349 на альбоме MORK Тринадцатого октября Peaceville Records выпустят новую работу MORK, в записи которой принимали участие музыканты DIMMU BORGIR, 1349:



“Hedningens Spisse Brodder”

“Holdere Av Fortet”

“Forsteinet I Hat”

“Eremittens Dal”

“I Hornenes Blide”

“Likfølget”

“Et Rike I Nord”

“I Enden Av Tauet”

“Mørkets Alter”

“Gravøl”











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